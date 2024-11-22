洛龙区：打造音乐市集 创新消费场景

近日，洛龙区“宝龙新天地音乐市集”启幕，通过“音乐舞台+文化市集”形式，为市民打造沉浸式夏夜文化消费新场景。 近日，洛龙区“宝龙新天地音乐市集”启幕，通过“音乐舞台+文化市集”形式，为市民打造沉浸式夏夜文化消费新场景。 此活动每周五、周六晚进行，将持续至9月6日，整合音乐艺术、非遗文化、特色消费资源，着力打造具有辨识度的城市文化休闲新地标。下一步，洛龙区将持续以多元创新举措激活文旅消费潜力，让文化魅力与消费活力互促共进，为市民打造独具魅力的文旅消费新体验。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 张俊望 摄）