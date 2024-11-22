营庄安置房项目加快推进

近日，营庄安置房项目建设现场一派火热景象，工作人员正加紧施工，全力保障项目按期交付。

该项目位于国花路与机场路交会处东南，总占地面积143.85亩，建设安置房1600余套，并配建幼儿园、社区、商铺等。目前，在建的13栋住宅楼主体结构、二次结构全部完成，正在进行室内抹灰等作业，正式交付后将成为安置居民的宜居家园。（洛报融媒·洛阳网记者 张光辉 通讯员 石智卫 王路 摄）