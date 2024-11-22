洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

2025石窟寺保护国际论坛举行特邀报告
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.08.20 08:18
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　昨日，2025石窟寺保护国际论坛在我市开幕。在特邀报告环节，来自海内外的专家学者围绕石窟寺保护议题分享前沿成果与深度思考。从数字化保护到跨国协作，从技术创新到理念传承，一场跨越学科与国界的智慧碰撞，为全球石窟寺保护注入新动能。

　　科技助力 新材料与数字化的保护应用

　　敦煌研究院院长、研究馆员苏伯民表示，数字化保护已成为石窟寺保护的核心基础，不仅能提升保护效率、实现信息永久保存，更能通过“数字敦煌资源库”等数字化平台扩大文化影响力。目前，敦煌研究院已完成多场耦合环境模拟实验室建设，通过技术积累，为土遗址保护提供科技支撑。

　　中国工程院院士、重庆大学学术委员会主任刘汉龙聚焦岩土文物保护的科技突破，介绍了岩土文物微生物矿化修复和可移动文物微生物矿化黏结等新技术。前者借助微生物代谢产生的碳酸钙等矿物，对石窟岩体实现加固，该项技术已在云冈石窟等项目中取得成效；后者则类似于一种“活性生物泥”，以微生物诱导生成的碳酸钙为主要成分，模拟陶器自然钙化过程，可高效黏结文物残片，并已成功运用于清代青砖修复及骨质角质类文物保护中。他指出，文物保护应构建从技术研发、标准制定到工程示范的全链条体系，通过跨学科融合破解修复材料兼容性难题，推动岩土文物保护真正走向科学化与标准化。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    喝水如吞刀、洗脸似受刑，六旬翁六年三叉神经痛被洛阳医生“解锁”
    喝水如吞刀、洗脸似受刑，六旬翁六年三叉...
    喝水如吞刀、洗脸似受刑，六旬翁六年三叉神经痛被洛阳医生“解锁”
        术后第四天，67岁的李国栋(化名)摸了摸头上平整的切口，望着碗里的捞面，犹豫着挑起一筷子。
  • ·警惕“低压高”！中青年需关注舒张期高血压
  • ·64斤的她卧床三年求医无门！洛阳医生显微镜下手术，助重生！
  • ·“老糊涂”不是正常衰老！这些异常信号可能是老年痴呆前兆
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 野线反穿可直抵老君山？危险超乎...
  • 总投资6000余万元！11个项目签约...
  • 考生注意！河南普通高职（专科）...
  • 营庄安置房项目加快推进
  • 个税汇算后请注意 这些资料需留存5年
  • 60多名公交司机技能大比武 女司机...
  • 洛龙区：打造音乐市集 创新消费场景
  • 同比增长13%！洛阳前七个月进出口...
  • 人才租房补贴如何转为购房补贴？...
  • 2025石窟寺保护国际论坛举行特邀报告
    		•
    百姓呼声
    新安县有企业夜间往涧河桥内偷排污水
    中国银行兑换外汇以钱旧为由拒绝兑换
    精彩图片
    宜阳县莲庄镇：特...
    新能源产业园建设...
    汝阳东堡村稻田小...
    洛YOUNG夏日 沉浸狂欢
    洛阳头条
    2025石窟寺保护国...
    沁伊高速上跨陇海...
    安喜门生态停车场...
    全国生态日 | 数说...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605