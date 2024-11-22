2025石窟寺保护国际论坛举行特邀报告

昨日，2025石窟寺保护国际论坛在我市开幕。在特邀报告环节，来自海内外的专家学者围绕石窟寺保护议题分享前沿成果与深度思考。从数字化保护到跨国协作，从技术创新到理念传承，一场跨越学科与国界的智慧碰撞，为全球石窟寺保护注入新动能。

科技助力 新材料与数字化的保护应用

敦煌研究院院长、研究馆员苏伯民表示，数字化保护已成为石窟寺保护的核心基础，不仅能提升保护效率、实现信息永久保存，更能通过“数字敦煌资源库”等数字化平台扩大文化影响力。目前，敦煌研究院已完成多场耦合环境模拟实验室建设，通过技术积累，为土遗址保护提供科技支撑。

中国工程院院士、重庆大学学术委员会主任刘汉龙聚焦岩土文物保护的科技突破，介绍了岩土文物微生物矿化修复和可移动文物微生物矿化黏结等新技术。前者借助微生物代谢产生的碳酸钙等矿物，对石窟岩体实现加固，该项技术已在云冈石窟等项目中取得成效；后者则类似于一种“活性生物泥”，以微生物诱导生成的碳酸钙为主要成分，模拟陶器自然钙化过程，可高效黏结文物残片，并已成功运用于清代青砖修复及骨质角质类文物保护中。他指出，文物保护应构建从技术研发、标准制定到工程示范的全链条体系，通过跨学科融合破解修复材料兼容性难题，推动岩土文物保护真正走向科学化与标准化。