全市农村供排水一体化推进会召开

昨日，全市农村供排水一体化推进会在栾川县召开，通报供排水一体化建设运营和人居环境整治工作情况，部署下一阶段重点任务，助推宜居宜业和美乡村建设取得新成效。 昨日，全市农村供排水一体化推进会在栾川县召开，通报供排水一体化建设运营和人居环境整治工作情况，部署下一阶段重点任务，助推宜居宜业和美乡村建设取得新成效。 会议强调，供排水一体化在乡村建设中具有重要作用。要加快农村供排水一体化工程收尾，确保剩余具备条件村庄早日完工；要紧盯水质、水量、用水方便程度等指标，定期排查解决问题，切实保障饮水安全；要强化平台公司管理，完善“政府监管+专业运营”机制，实现市场化、专业化、规模化运营，持续提升运营水平；要科学核定收费标准，健全完善缴费机制；要协同环境整治，将供排水管网建设与农村路网改造、人居环境整治同步实施，统筹推进改厕改厨、垃圾治理和村庄美化，全面提升农村生活品质。 会上，栾川县、宜阳县、孟津区、伊滨区作经验交流。会议还对巩固拓展脱贫攻坚成果、高标准农田、秋粮田间管理等近期重点工作进行了安排。 会前，与会人员考察了栾川县赤土店镇污水处理厂、自来水公司及刘竹村污水处理站等。 副市长李刚参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋)