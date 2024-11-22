洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
加强重点部位关键环节风险管控 提升非煤矿山领域本质安全水平
来源: 洛阳网 2025.08.20 08:10
　　昨日，市委常委、常务副市长潘开名到嵩县调研非煤矿山安全生产、尾矿库治理和“打非治违”等工作。

　　潘开名一行深入嵩县前河矿业有限责任公司的生产调度中心、葚沟矿区，随机抽查下井人员、选矿作业、危化品存储等安全监管情况，详细了解员工安全教育、隐患自查自纠等工作；到竹毛沟尾矿库检查安全运行、值班值守和库区周边安全等情况。他强调，要始终绷紧安全生产这根弦，突出重点部位、关键环节，严格执行井下开采等制度，动态开展风险识别管控和隐患排查整治，加快数字化、智能化改造，提升本质安全水平。要把尾矿库安全作为重中之重，紧盯干滩长度、浸润线监测、溢流井运行等关键指标，加强日常巡查值守，落实“一库一策”管控措施，统筹推进生态修复治理，实现生态效益与安全效益双赢。

　　潘开名还到旧县镇河南村了解废弃硐口封堵管理和“打非治违”工作推进情况，强调要开展“拉网式”排查整治，完善监管工作台账，用好“人防+技防”措施，确保废弃硐口封堵到位、看死盯牢。要保持“零容忍”高压态势，用好基层网格力量，摸排管控重点人群，开展警示教育宣传活动，营造“打非治违”的浓厚氛围。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
