总投资6000余万元！11个项目签约进驻洛邑古城片区

昨日，洛邑古城片区举行进驻企业集中签约，11个项目签约落户。

该批签约项目总投资约6075万元，总建筑面积约7912平方米，涵盖主题民宿、文旅文创、特色零售等多元文旅业态。

在此次签约企业中，名创优品店铺备受关注，该集团将洛邑古城作为布局河南4A级景区的首个战略据点。“这里深受年轻游客喜爱，与名创优品的品牌调性高度契合。”该集团战略发展合伙人孙宝喆表示，将结合洛阳特色创新打造项目门店形象、消费场景，为洛邑古城增添新亮点。

此次是洛阳归洛栖居酒店管理有限公司第二次签约。去年5月，该公司投资430万元在洛邑古城安乐南街改造并运营归洛栖居民宿。“项目投入运营后，日常入住率为80%，这个暑期入住率在98%以上，几乎达到日均满房。”该公司总经理李志纯表示，这大大增强了企业信心，此次投资1500万元，计划打造建筑面积2000平方米的归洛二期精品民宿酒店项目，与洛邑古城共同发展。

近年来，老城区以洛邑古城为核心，大力推进“一横三纵”城市肌理保护提升等项目建设，不断盘活利用闲置资源、资产，开展分类招商、定向招商。自去年4月底开展招商工作以来，已成功签约14批151个项目，签约总面积约13.8万平方米，吸引社会投资超11亿元。(洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 石智卫)