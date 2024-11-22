把握城市更新关键工作——二论学习贯彻全市城市提质工作会议精神

观棋，应心有全局；行棋，须精准落子。新形势下推进城市更新，我们究竟应该抓什么？哪些是关键？各县区和有关部门应该怎么谋划？立足城市发展新阶段，近日召开的全市城市提质工作会议，贯通上情、市情与民情，进一步部署了推进城市更新需要把握的关键工作，提出了突出城市更新重点、选准城市更新项目、提升设计建设水平、抓好资金筹措和统筹等四方面要求及具体原则，彰显“既善于抓大事，又把大事抓具体”的工作导向。

有人说，城市更新不是宏大画卷的随意泼墨，而是需要“精准刀法”的精密手术。诚然，城市更新涉及人、财、地、政策等资源的供给分配，涉及规划、建设、产业、民生、文脉、生态等多维度协同，而面对“僧多粥少”的现实、系统复杂的考验，如果全面铺开、平均用力，无异于“撒胡椒面”，很可能导致项目拖延、资金链断裂或效果稀释；如果缺乏重点，项目选择失当或设计粗陋，不仅效果、效益会打折扣，还易引发社会矛盾、文化断裂、功能失调，甚至滋生新的“城市病”。唯有集中力量办大事、有的放矢抓关键，我们才能“以重点突破带动全局跃升”。

具体分析，四项关键工作，项项都很关键。

比如突出城市更新重点，会议提出以交通设施、城市管网、公共服务设施为重点抓好重大基础设施建设，以“十大片区”为重点抓好片区更新改造，下更大力气推进完整社区建设，这是锚定战略支点、牵住“牛鼻子”。重大基础设施是城市的“筋骨血脉”，优先保障其更新，打通城市运行的堵点痛点，可为后续更新奠定基础、提升区域价值。以片区为单位开展更新改造，有利于资源整合、功能重构、风貌协调，可避免零敲碎打造成的碎片化和低效。完整社区建设是“人民城市”理念的落脚点，聚焦“最后一公里”补齐养老、托幼、医疗等短板，可有力提升居民获得感。

再如选准城市更新项目，会议要求梳理一批对城市功能品质提升有重要意义、有稳定运营收益、具备实施条件的项目，坚持抓大不放小，加强项目策划，这是突出效益为先精准“打靶子”。项目选取注重有重要意义、有稳定收益、有实施条件，追求的是城市更新的“投入产出比”，杜绝的是“形象工程”“政绩工程”，力求每一分投入都有价值，都经得起历史和人民检验。强调抓大不放小，意在“致广大而尽精微”，彰显城市更新的温度与广度，创造更多民生“微幸福”。我市部分城区在中小学校门口建设提供暖心服务的家长驿站，就是“小项目、大意义”的鲜活实践。

市委一再强调，洛阳不是一般的城市，既有深厚历史文化底蕴，又有很多城市不可取代的地位，全国都很关注，在城市设计建设上一定要高标准，避免“千城一面”，实现文化价值、美学品位、功能创新的重塑。推进城市更新，当下机会难得，但“巧妇难为无米之炊”，一切项目都需要资金作为保障，因而尤须抓好资金筹措和统筹，全力争取上级专项资金，注重用好政策性金融，积极引导社会资本参与，同时严防新增隐性债务，既破除最大瓶颈，又确保“资金用在刀刃上”。

关键之钥，开启未来。突出重点聚资源，选准项目求实效，提升设计铸品质，筹措资金强保障，相信，“看准了就抓紧干”，全力打好这套环环相扣的“组合拳”，我们定能高质量开展城市更新，让洛阳更好地聚合资源、造福群众、服务发展。（洛平）