同比增长13%！洛阳前七个月进出口总值167.5亿元

19日，洛报融媒记者从洛阳海关获悉，今年前7个月洛阳进出口167.5亿元，同比增长13%，其中出口131.1亿元，同比增长11.4%；进口36.4亿元，同比增长19.4%。

在贸易方式上，加工贸易增长明显。前7个月洛阳以一般贸易方式进出口139.5亿元，同比增长12.8%，占同期全市进出口总值83.3%。同期全市以加工贸易方式进出口11.6亿元，同比增长521.5%。

在贸易主体上，企业规模不断壮大。前7个月全市有进出口实绩的外贸企业数量达1288家，同比增加14.5%，包括进出口值5000万元以上的重点企业达51家。其中，洛阳民营企业进出口143.1亿元，同比增长15.8%；外商投资企业进出口6.5亿元，同比增长18.7%。

在贸易对象上，多元格局不断强化，前7个月全市对共建“一带一路”国家进出口112.7亿元，同比增长8.9%。洛阳对巴西、美国、韩国前7个月分别进出口15.5亿元、12.3亿元、7.8亿元，分别同比增长30.9%、24.5%、46.5%。

在贸易商品上，产业结构不断优化。前7个月洛阳出口机电产品62.3亿元，同比增长18%，其中出口摩托车8.6亿元，同比增长38.6%；出口电工器材7.3亿元，同比增长41.5%；出口汽车(包括底盘)5.7亿元，同比增长13.2倍。全市同期出口劳动密集型产品23.8亿元，同比增长36.9%，其中出口家具及其零件19.8亿元，同比增长38.9%；出口塑料制品1.4亿元，同比增长42.6%。此外，洛阳前7个月出口未锻轧铝及铝材17.3亿元，同比增长31.3%。

在进口方面，前7个月，洛阳进口电解铜17亿元，同比增长132.7%；进口铌铁12.9亿元，同比增长42.5%；进口人发、非绝缘的钢铁绞股线分别为9924万元、3600.9万元，分别同比增长33.7%、54.7%。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 李娟 文/图）