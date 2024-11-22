年轻人流行喝养生中药茶饮？“药食同源”也要注意

如今的年轻人喜欢喝什么饮品？奶茶、咖啡虽然仍然占据“半壁江山”，但是到药店购买各类药食同源中药饮片泡水当饮品，已经成为一种新型消费模式。19日，洛报融媒记者进行了走访。

如今的年轻人喜欢喝什么饮品？奶茶、咖啡虽然仍然占据“半壁江山”，但是到药店购买各类药食同源中药饮片泡水当饮品，已经成为一种新型消费模式。19日，洛报融媒记者进行了走访。

在位于洛阳市老城区的一家药店内，标有“药食同源”的货架摆得满满当当，有赤小豆、枸杞子、百合等数十种中药饮片。货架上方有一个“不同类型肥胖调理”的牌子，上面详细列举着应对各类症状的药食同源推荐中药饮片，比如痰湿内热症推荐使用芡实、砂仁、党参、山药、莲子、薏仁等。“一到夏天，不少女性体内的湿气比较重，所以这类中药饮片卖得比较好。”店内工作人员说。

在市区的另一家药店内，“教您快速自测舌象”的宣传板吸引不少顾客。洛报融媒记者看到，根据不同的舌象，市民可以简单判断自身情况，如气虚、血虚、湿热等，可据此选择药食同源的中药饮片，也可详细咨询店内坐诊中医。“我最近总感觉身体发困、发懒，按照湿热体质推荐的中药饮片泡水喝了一段时间，感觉好了一些。”一位正在选购的女士说。

洛阳市某社区邻里诊室中医高梓博说，“药食同源”是指许多食物与药物之间并无绝对的界线，既可作为药用，又可作为食用。值得注意的是，药食同源也有讲究，不能随意乱“食”，需要在限定的适用范围和剂量内使用，否则可能会适得其反。比如夏天很受欢迎的酸梅汤，主要功效是生津止渴、健脾开胃，但其实它并不适合每个人，尤其对于脾胃虚寒的人来说，过量饮用就可能会导致腹泻或腹痛。

一边熬最晚的夜，一边喝养生中药茶饮，这并不是好的生活习惯。高梓博说，过量饮用或长期不当饮用都可能对身体造成不良影响，建议大家合理饮食、科学起居、适当运动，学会调节情绪，保持健康的生活方式。

洛阳市市场监管局相关负责人提醒大家，如果需要购买中药饮片泡水喝，建议最好请专业医生辩证诊疗和开方，确定自己的体质是否适合，不要盲目迷信网上所谓的“网红药方”，避免引起身体不适。在剂量方面也要注意，一次购买5至7天的剂量即可，以免储存不当或是体质不适合无法服用造成浪费。另外，已经拆封、没有煮过的中药饮片可以放在通风、阴凉处储存，如果室内温度过高最好放到冰箱冷藏室里。（洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙瑾靖 文/图）