个税汇算后请注意 这些资料需留存5年
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.08.19 17:04
　　2024年度个人所得税综合所得汇算清缴已结束。根据《个人所得税综合所得汇算清缴管理办法》(国家税务总局令第57号)规定，纳税人及代为办理汇算清缴的单位，需将全部综合所得、相关扣除、享受税收优惠等信息资料，自汇算清缴期结束之日起留存5年。

　　那么，具体有哪些资料需要留存备查？以下为您梳理：

　　3岁以下婴幼儿照护方面，需留存子女的出生医学证明等资料。

　　子女教育方面，若子女在境外接受教育，应当留存境外学校录取通知书、留学签证等境外教育佐证资料。

　　继续教育方面，纳税人接受技能人员职业资格继续教育、专业技术人员职业资格继续教育的，应当留存职业资格相关证书等资料。

　　大病医疗方面，需留存大病患者医药服务收费及医保报销相关票据原件或复印件，或者医疗保障部门出具的纳税年度医药费用清单等资料。

　　住房贷款利息方面，需留存住房贷款合同、贷款还款支出凭证等资料。

　　住房租金方面，需留存住房租赁合同或协议等资料。

　　赡养老人方面，需留存约定或指定分摊的书面分摊协议等资料。

　　需要提醒您的是，纳税人及代办的扣缴义务人需将办理2024年度汇算的相关资料，自年度汇算期结束之日起留存5年(即至2030年6月30日)。

　　税务机关核查时，若纳税人无法提供留存备查资料，或者留存备查资料不能支持相关情况的，税务机关可以要求纳税人提供其他佐证；若不能提供其他佐证材料，或者佐证材料仍不足以支持的，纳税人将不得享受相关专项附加扣除。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 侯彦彦 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
