让博物馆不止于看！洛阳沉浸式体验如何“黏”住游客

夜幕降临，北邙之上，洛阳古墓博物馆前排起长队，众多游客奔“夜场”而来，在十三朝古都客串一把“探墓人”。

近年来，洛阳多家博物馆以“颠覆式创意+市场化运营”开启游览新模式，层出不穷的沉浸式体验项目正以全新方式唤醒沉睡的文物。这种让游客从“旁观者”变为“局中人”的体验，究竟藏着怎样的“黏性密码”？

五感共振：当千年历史变得可触可感

足不出馆，就能快速完成汉服“变装”，透过玻璃展柜凝视文物，手机“咔嚓”定格的瞬间，就像与文物展开一场跨越千年的对话……13日，在汉魏洛阳故城遗址博物馆内，来自浙江的游客卢女士开启了一段沉浸之旅。

几米开外，一群年轻人手持《溯·长河》探秘手册，正对着墙上的瓦当纹饰、姓氏演变等仔细观察，时而与NPC互动提问、时而低头答题解谜，不断“解锁”考古新剧情。入迷的状态引来路人侧目：这又是什么新奇玩法？

不同于以往“听讲解逛博物馆”的传统游模式，从氛围营造到设施升级，从非遗手作到剧本创作，洛阳正用丰富的沉浸式体验为市民游客打造一场博物馆深度游的“感官盛宴”。

“刚刚参观时看到的陶器，没想到马上就能上手模拟修复过程。”在二里头夏都遗址博物馆，来自北京的小学生吕佳澜看着面前的陶器碎片跃跃欲试，这场“陶器修复”研学课程汇聚了来自广东、福建等地的亲子家庭，他们以手工制作的沉浸体验“触摸”夏文化。

“现代游客需要的不再是知识的单向灌输，而是多维对话。”郑州研学导师王慧说，相较于传统讲解，手工制作、考古探方等沉浸式体验让博物馆的历史更加立体鲜活，当游客与文化发生“亲密互动”，就足以“黏”住游客，平均增加半天至一天的停留时间。

“特别是这两年带团来逛馆，许多文博场馆推出的沉浸式体验项目日益丰富，还有的不断更新优化。从‘禁止触摸’到欢迎体验，洛阳正以一种全新方式释放千年古都魅力。”王慧说。