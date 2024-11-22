郭建龙：第一粒扣子不可承受之重

小小的纽扣，却有不可承受之重。这么说，是不是有点儿滑稽可笑呢？

不知道你有没有发生过这样的情况？衣服扣了老半天，到最后，扣完了，却发现一边长了一大截。原来，第一粒扣子没扣好。结果是前功尽弃，白白辛苦半天，心里难免懊恼不已，怨自己刚开始不认真。多少年之后，我才明白了第一粒扣子的重要性。

换言之，少儿时期，便是能不能扣好人生第一粒扣子的至为关键的时期。思想决定行为,行为养成习惯,习惯形成性格,性格决定命运。实际上，孩子是非对错的判断标准、心态、习惯、性格的养成，都离不开小时候所处环境的影响。正确的三观，好的性格，好的心态，好的习惯，就相当于孩子人生的第一粒扣子扣好了。反之，则没有扣好。无论如何，都将要影响和伴随孩子一生。

这些扣子扣的不错

有的父母，可能大字不识一个。但是，有先天的淳朴，善良，正义，温柔。所以，自然而然影响到孩子，耳濡目染，就形成了孩子的性格、习惯、判断力，让孩子一生受益。其实，这相当于把孩子人生的第一颗扣子扣对了。

(一)

“饿了吧？喝点汤，吃点玉米面馍，这是咸菜。”母亲微笑着对一个六七十岁的老太太说道。这个老太太个子不高，脸上皱纹如刻，头上勒着酱色头巾，额前头发花白，穿着颜色发白的旧黑棉袄、黑棉裤。深秋时节，天已经有点儿冷了。小凳子旁边，是她拿的薄薄的布袋子，算是她的全部行李了。

“妈，要饭的咋这么多啊？”小儿子问道，感到不可思议。前两天，刚刚送走要饭的人。这都是多少年前的事儿了。那时候，他可能才七八岁吧。那个贫困的年代，逃荒要饭的人，络绎不绝，山东的，还有驻马店的，商丘的。三天两头，一个人，两个人，寻上门来。母亲从来没有让他们空过手，饿着肚子离开。有时候，过了饭点，或者饭吃完了，母亲就会赶快熬汤，下点儿红薯。那些已经饿得前胸贴后背的人呀，也顾不得烫嘴，狼吞虎咽，看着都让人有点儿心酸。

“那里也受了灾荒，没得吃的。但凡有一点儿办法，谁愿意背井离乡，来受这个症呢？”母亲满含同情地说道。

“有吃的吗？”一个老太太凄苦含笑地问道。没想到，今天下午四点钟，她就有气无力地上得门来。

“嗯，你等一下。”小儿子说道。正在大门口玩耍的他，看到来了陌生人，飞快地跑到家里报信。

“正好我们要吃饭了，你坐下吧。”母亲将老太太让进门来，在小方桌子旁边坐下，一边热情地说道。

“那赶情好，那赶情好。”老太太慌忙说道，方才还愁容满面，顿然完全变成了阳光灿烂，看不到一丝的苦涩了。

“到桌子上来吃吧。”母亲说道。

“我拿馒头夹点儿咸菜，在旁边吃就行了。”老太太嗫嚅地说道。

“都是自己家里的，没有外人，到桌子上来吃吧。”母亲坚持道。

“那，好，好。”老太太边说着话，边不好意思地坐到了桌子边。她和一家人开始吃饭了，喝汤的喝汤，吃馍的吃馍，逐渐放开了，不再拘束了。

“吃啊，再吃个馍。”母亲热情地让道。

“吃饱了。那我趁天还没黑，走吧？”老太太满含感激地说道。

“天快黑了，又这么冷，下一个村子还要翻一个大岭呢。你今晚就跟我睡吧？”母亲询问道。

“嗯，嗯。”老太太惊喜地答应道，似乎是没有敢期待被挽留，而确实害怕黑天半夜、寒气逼人，被迫继续流浪。

“真好看。”小孩子心里想道。夕阳照在了老太太的脸上，竟然泛着金黄色的光芒。现在回忆起来，他才知道那是母亲的光辉，人性的光辉。

(二)

“这样小的孩子，就让他干活啊？”我惊奇而又赞赏地说道。一个干净的面馆，生意十分兴隆。他，应该才小学一二年级吧，仅仅比餐桌高半尺左右的小男孩儿，戴着大大的眼镜，十分瘦削，却马不停蹄，干个不停。收拾碗筷，擦抹桌子，紧凑连贯，一本正经。

“不干活儿，哪会行啊？”母亲不容置疑地说道。穷人的孩子早当家。显然，父母理所应当地把他当成了小劳动力。当然，最忙碌的还是他的父母，又是做饭，又是收银，像两台正在快速运转的机器，进行着高强度的劳动。

“这孩子不仅勤劳，又爱学习，未来的人生会坏到哪里去呢？”我心里感叹道，脸上不禁露出了微笑。又一天，大概离吃饭还有一个多小时，我从店门口经过。不经意间，看到那个瘦骨伶仃的孩子，正安安静静，专心致志，趴在门口的餐桌上，一只手拿着铅笔，一只手按着作业本，一笔一划地写着暑假作业。

(三)

黎明时分，男孩子便悄悄推开门，将一杯温开水放到母亲的床头，没有打扰，轻轻掩门而去。

“真孝顺！有这样的孩子，还有啥不知足的啊？”母亲甜甜地想道，脸上不禁露出了欣慰的笑容。其实，孩子推开门的一刹那，她已经醒来。

“妈，早上喝一杯温开水，降低心血管风险，对肠胃也有好处。”几天前，男孩子认真地对母亲说道。然后，日复一日，开始了他早上的行动。其实，万物皆有迹可循，并非无影无踪的。

“俺几个媳妇，就数这个媳妇最孝顺。”七十多岁的老太太，男孩子的祖母骄傲地说道。这是多少年前的话了。现如今，老夫妻两个早都已经作古了。可是，孩子从母亲的行动中学会了孝敬老人，这难道不是母亲教他扣的人生第一粒扣子吗？

(四)

“大中午，天这么热，你妈也不怕你晒中暑了？!”外婆埋怨道。那是七八月的一个中午，看着孩子满头大汗，脸刚红刚红的，怎么不让人心疼？

“没事儿，我妈说要趁新鲜。”小男孩儿大大的眼睛，胖乎乎的脸，满不在乎地说道。那个时候，他刚上小学三四年级吧，竟然从邻村擓过来这么重的一篮子蔬菜。红的西红柿，红得鲜亮，像燃烧的红灯笼，又酸又甜，让人垂涎三尺；绿的黄瓜，绿得莹莹，像绿色的金箍棒，嘎嘣脆，爽口解渴，看见的人恨不得马上给它判死刑。没想到，这就是他爸爸妈妈给他扣的人生的第一粒扣子：孝顺，吃苦耐劳。

那个八九岁不怕苦，不怕累，又有孝心的孩子，人生会怎么样呢？现在，已经成为了比亚迪的专业设计师。

“带我爸妈来龙潭大峡谷玩一玩。”朋友圈泄露了孩子假期的行踪。这种孝顺能干的孩子，让人骄傲，让人感动。

(五)

“我吃的苦，比着爸妈在工地上吃的苦，差远了。”这两天新闻上的一张图片，让我不禁热泪纵横。一个十九岁的农村孩子，手里拿着北大的录取通知书。别人问他跑外卖辛苦吗？他脱口而出的一句话，字字都是对父母的爱和深情。

“孩子知道感恩，或许相比考上北大，是他父母教育的更大成功。”我心里想道。

这样的孩子，人生会怎么样呢?只会越来越好，无限光明。因为，嗯他人生的第一粒扣子扣的多么端正。

(六)

“回到家里，我自己先看书，不玩手机，孩子跟着我也看起了书。”一个妈妈这样说道。孩子刚刚考上清华，她满满的都是骄傲。

大人玩手机，让孩子看书，他会觉得自己吃亏。让孩子做到的，大人就先做到。这样自律的父母，让人感动。教会了孩子自律，抵挡诱惑，控制自己。这是扣的多么好的第一粒扣子啊。

这些没有扣好的扣子

有的父母好吃懒做，有的父母爱占小便宜，有的父母打骂老人，有的父母无原则娇惯孩子......他们不仅不知道自己身上有这些毛病，甚至还不以为然，洋洋得意。但是，实际上的潜移默化，影响着孩子三观的形成、习惯的形成、性格的形成，让孩子扣错了人生的第一粒扣子。最终，会误了孩子，害了孩子，怎么能够不让人忧心忡忡呢？

(一)

“乖孩子，吃饭呀，吃饭呀。”有时候是父母、爷爷奶奶，有时候是父母和姥姥姥爷，弯着腰，忙不迭地追着小不点儿喂饭，嘴里讨好地哄个不停。

“不吃，不吃。”三四岁的小孩子倔犟地说道，与大人玩起了捉迷藏游戏。大人耐心十足，那般执着，低声下气，哀求不止，可谓殷勤备至。但就是没有效果，小不点儿就是不领情，不买账。让人看了，心里怎么能够不着急呢？

花是浇死的，鱼是撑死的。现在的社会，一般都是衣食无忧。多少三高，还不都是吃的太多，才患的病？吃的少，饿的慌，得的病，估计是少之又少吧。至于小孩子，怎么会饿得着啊？只有吃撑难消化的。怎么不看到他饭前一会儿吃旺旺雪饼，一会儿吃巧克力，一会儿喝酸奶......肚子就那么大，咋能再吃得下去东西啊？

食色性也。饿了要吃饭，是人和其他所有动物的天性，小孩子也不傻，也知道饥饱。饿了，糠是香的。不饿了，肉是臭的。吃不下去是饿的轻,真饿了自然就会吃的。所以，大人不要瞎操心，瞎着急，好不好？如果想让孩子按顿吃饭，到点吃饭，那么只需要把他的零食控制起来，就万事大吉了。

可是，这样的孩子小时候就受着众星捧月，集万般宠爱于一身，不知道一旦长大进入社会，繁华散去，而他从小形成的以自我为中心的自私自利——扣错的人生第一粒扣子，会不会影响到他的一生、他的事业、他的前程。真有那么一天，我们当家长的会不会后悔莫及？

(二)

“整天抱着手机玩游戏，还不近视了啊？”奶奶很是心疼。

“不要管我！”小霸王气冲斗牛。

“玩具让表妹玩一会儿吧？”那是妈妈恳求的声音。

“不行，我还要玩呢!”小男孩儿斩钉截铁地说道，毫无商量的余地。

“你那个玩具，现在又不玩，给她玩玩嘛。”姥姥说道，希望孩子通融。

“想都别想，我不玩，也不能让她玩。我的，干嘛给她玩呢？”小男孩儿十分决绝。

“这么自私，长大了可怎么办啊？”妈妈十分无奈，怎么感觉孩子人生的第一粒扣子已经扣错了。

“没关系，现在小，不懂事。长大就好了，会讲道理。”奶奶安慰道。不过，她说的话连自己都不相信，觉得有点儿自欺欺人。诚然，不能排除这种事情发生，就像长歪的树木，慢慢会直正起来。那就相当于把树交给了风，也交给了梦。

(三)

“买铅笔，买作业本，家里连盐都没有，连油都没有，能不吃盐？能不吃油？”一个四十多岁的女人，从家里边一摇一晃，走了出来。她身体矮小而肥硕，阴沉着脸，不停地嘟囔着。那样子，分明是十分的不情愿，不满意，甚至还十分的生气和愤怒。而这个时候已经八点多钟，正是早上上学的时候。不用想就知道，肯定是孩子刚才惹她生气了，要什么作业本和铅笔。

“别的孩子都有作业本和铅笔，我没有，老师不让我上课啊。”十来岁的男孩儿可怜巴巴地说道。显然，在他看来，那是件很丢人的事情。

“没有就没有，没有，不上学。”母亲龙颜大怒，厉声呵斥道。上学和吃饭，作业本、铅笔和油盐，哪里能够相比？学可以不上，饭不能不吃。作业本和铅笔，可以没有。但吃饭怎么能够没有盐，没有油，也不香啊，还有什么滋味儿？所以，两者不但不能够等日而语，相提并论，而且，有这个糊涂的想法都是不能饶恕的，简直就是不识大体，不顾大局的表现，怎么能够不让老娘生气呢？那当爹的虽然勤勤恳恳，任劳任怨。但是，此刻却无声无语，低头叹气，怨自己没本事，哪里还敢发什么言呢？

“没有本，没有笔，老师批评，同学看不起。干脆不上学吧？”孩子思想反复斗争，“垂死”挣扎了几天。终于，黯然退学了。这段时间，他多少次眼巴巴地看着母亲，巴望她能够高抬贵手，网开一面，哪怕香喷喷的香油少滴两滴，让齁咸齁咸的饭菜少放一点儿盐，就能够把自己的作业本和铅笔都买了。可是，母亲对他的暗示完全视而不见，似乎早已经忘记了他要的铅笔和笔记本，而是专心致志地享受着口腹之乐，菜又咸又香，吃得满嘴流油。男孩子绝望了。十来岁岁的孩子，无论男孩儿还是女孩儿，可能是人生最敏感、最脆弱、自尊心最强的时期。他怎么能够容忍自己在班里边成为别人议论的对象，蔑视的对象？

“这个孩子人很好，学习很好，一身正气，我可喜欢了。”给我讲这个故事的朋友说道，十分惋惜。

“没办法呀，还得干，人总得吃饭啊？”男孩儿无奈地说道。现在成了老男人，七十多岁了，还在工地干活，身体瘦削，眼窝塌陷，拖着前几年被工程事故砸断的左腿，拼着自己的老命。

“他家日子过的挺好的，不但吃的好，他母亲的头发早晚都抹着头油，明晃晃的。衣服呢，也穿的很漂亮。”朋友讲起来，叹息不已。遇到这样的父母，是不是孩子的一种不幸呢？这样的扣子，实际上是已经残缺不全了，不但是扣得对、扣得错的问题。

(四)

“你这个瞎东西，让你不认家，让你在这里下鸡蛋！”一个三四十岁的女人，恶狠很地骂道。她不但轰走了鸡，而且毫不犹豫地从身边的鸡窝里掏出了鸡蛋。

“啊”她的婆婆，一个六十多岁的老太太张大了嘴，说不出一句话。只能够在旁边眼睁睁看着自己的儿媳，从自己的鸡窝里拿走了那个鸡蛋。那不是一个鸡蛋，那简直是一个炸弹，是一个匕首，炸得她的心血肉横飞，捅得她的心血流不止。她不争不吵，一言不发，可是，平静的面容，掩盖不住她的头痛欲裂：这是自己的儿媳吗？这是强盗，这是仇人呀！

“书上让我们尊敬可爱的爷爷奶奶，妈妈却经常对他们骂骂咧咧。到底是书上说的对，还是妈妈做的对？我应该怎么做呢？”孩子十分困惑。一个十二三岁的男孩儿在旁边眼睛一眨不眨，盯着自己的妈妈，不理解她那样疯狂的举动，不相信自己的眼睛，不相信这个事情竟然能够发生。平时，奶奶对自己多么的爱呀，有什么好吃的都让他吃。奶奶家的鸡蛋，他不知道了吃了多少个。孩子的心里边五味杂陈，不知道怎么去判断是非对错。女人的见利忘义，凶狠恶毒，吓坏了孩子，也让孩子不知怎么扣好人生的第一粒扣子。

(五)

“这个酒不错。”男人大大咧咧地说道。宴席上，酒足饭饱之后，他看着桌子上还有一瓶没有开封的酒，边说着话，边把酒的包装盒拆掉，顺手将酒瓶子塞进自己的衣服里边。这一桌，主要是他们家的人，老婆，儿子，闺女，女婿，外甥女。当然，还有三四个其他零散的客人。大家目不转睛地看着男人手脚麻利，动作熟练，面不改色，气不发喘，完全像一个大师在表演节目。然后，他昂首挺胸，率领着一大家子人浩浩荡荡，走出了餐厅。

“啊，爸爸怎么会这样做呢？”他十几岁的儿子感到莫名其妙。我们不知道，他这样的现场教育，将会对儿子产生什么样的效果，是认为爸爸做的对呢？还是错呢？是要去效仿？还是进行反对？一切都是未知。

“走，生产队盖猪圈那么多砖，咱们去拉几车盖伙房。”冬天半夜，男人叫醒正在睡觉的孩子。

“这不太好吧，让人家发现了怎么办？”孩子揉揉眼睛，若有所思地说道。

“天寒地冻，谁会舍得从家里出来？”男人信心十足地说道。孩子不再言语，听话地起了床。两个人轻手轻脚，推着三轮车去把砖运了一趟又一趟。四五趟下来，自己家一个窑洞都快堆满了。生产队的砖，少了两大垛。

孩上长大以后，假如不出以外，当上小偷，进了班房。那么，他首先应该感谢的当然是老爸了。没有他的老爸，哪里会有他从小埋下的这颗“革命”的种子？怎么会有这么远大的理想？怎么会有这么强大的心理？怎么会继承下传家之宝，有这样娴熟的手法？不过，真到那时候，怕老头却会埋怨儿子不争气，给祖宗脸上抹黑。实际上，他不知道，这全都是他的功劳，是他这个师傅教得好，手把手带出来的好徒弟，给孩子扣下了人生的第一粒扣子。当然，青出于蓝而胜于蓝，不鸣则已，一鸣惊人，孩子成为方圆附近响当当的大人物。

(六)

“啪！”一个响亮的耳巴子，打到七十多岁的老父亲脸上。前不久，来洛阳玩的山东大学同学给我讲了一个他们村庄发生的奇异的事情，儿子打老子。

“让你胡说，让你胡说！”四十多岁的儿子气急败坏教训着他的老子。

“那个手法打的好啊，虎虎生风。”

“那声音咋那么亮啊？他爹脸那么瘦，咋能响出那么大的声音？”村子里几丈远的邻居都好像听得一清二楚，说的有鼻子有眼，眉飞色舞，吐沫星子乱飞。因为这是百年一遇儿子打老子的“光彩”实例，而且，又发生在自己身边，也难怪人们作为一个热门课题，研究得不亦乐乎。当然，最重要的是，他教孩子扣下了自己人生的第一粒扣子。

“爸爸为什么打爷爷呢？”他六七岁的儿子瞪大了眼睛，在旁边现场观摩。不知道，他这样培养出来的儿子，长大以后，会不会像羊羔跪乳、乌鸦反哺一样孝顺啊？会不会也仿照自己，到时候动作标准，大打出手，狠狠地教训自己？自然一代更比一代强。说不定，儿子会摧枯拉朽，一巴掌将他的老子扇倒在地，再踏上一只脚，方才能够解心头之恨。

(七)

“你们先出来吧。”电梯到了一楼，堵在门口的我，边说着话，边走了出来。

“谢谢。”我正准备听到这两个熟悉的字。可是一辆装满东西的床型婴儿车，稳稳当当先走了出来。紧接着，小夫妻两个也跟着走了出来，并没有“谢谢”这两个字，似乎见怪不怪、无动于衷的样子。我谈不上失望，不过，还真有点儿不习惯，不由地为自己的自作多情，感到多少有点儿尴尬。当然，我本来脱口欲出的“不用谢、不客气”这几个字也完全可以省略了。到底都省了事儿，是应该提倡，还是应该感到遗憾？怕是仁者见仁，智者见智了吧。

“你怎么还不出来啊？”年轻的妈妈喊道，有点儿责备的意思。

“哦。”孩子歉疚地答应道，瘦小的身躯，仅仅有七八岁吧，慌忙闪身而出。显然，他一直在给我按着电梯，等我再走进去。

“谢谢!”我真心地说道。正要进去，电梯便要合住。我下意识地将胳膊伸进去，加以阻挡，门才又打开来。

“好险!”我心里不免感到有点儿后怕。听说有的电梯，倘若不按开关键的话，便会疯狂起来，不管不顾，照关不误，任你一头牛，也要夹碎的。

“这么多东西呀。”我心里想道。刚才，我一走进十楼电梯，发现满满当当：一个不小的婴儿车，如床一样，恍若载重卡车，塞满了东西。显然，夫妻两个和一个孩子，不知道是搬家还是干什么。他们按的是一楼，我按的是负一楼。他们先下，我后下。无疑，我多少有点儿挡住了路。不过，如果我侧一下身，他们也是能过去的。

“到一楼，我还是先下来吧，便于他们顺畅出去。”我心里计划道。与人方便，自己方便。这是我的习惯和原则。

“小孩儿怎么还不出来呢？”我当时心里也不甚明白。不过，转瞬间就清楚了，他怕自己一出来，电梯门关住，而为了给他们让路的我，可能会错过这趟电梯。所以，一直在给我按着电梯。想到这里，我的心里边不由地涌起一股暖流。

我心里暗暗地感叹道，这样的孩子，相比他的父母而言，更知道好歹，有一种让人珍惜的温情。或者往大点儿说，是有“感恩”之心。而且，从小能够替别人着想。这可是孩子与生俱来扣好的人生的第一粒扣子，多么的宝贵，多么的难得啊。如果父母不扼杀孩子这个优点，不把扣好的第一粒扣子重新扣错的话，他以后将会成为一个宽容的人，善良的人，热心肠的人。因而，也一定会拥有美好的人生。

“但是，很难说呀。”我顿时感到有点儿茫然。

(八)

“赶紧把大门关上，不要让老东西进来。”男人慌忙大声说道。他正在家里大摆宴席，给儿子举办结婚典礼，远远看到自己的母亲、儿子的奶奶，战战巍巍，正朝村子这边走来，就迅速果断地下达了死命令。

“你的孙子今天结婚，你怎么不去呢？”村里的人惊讶地对老太太说道。

“他咋不给我说啊？是不是忙起来忘了？可我是孩子的亲奶奶，不参加，不叫别人笑话？我得去。”老太太着急地说道。

“好好的，怎么没有人开门呢？”老太太十分纳闷。啪啪啪，实质上是轻微无力的几声之后，大门依然纹丝不动，她无趣地转身走了。

“你敲，你敲，敲死，我也不开。”她的好儿子听着门的响声，心里烦得要命。干脆一不做，二不休，坚持到底就是胜利。

“放心吧，爸爸妈妈，我们结婚以后，一定会好好孝顺您们的。”半年前，订婚那一天，漂亮的新媳妇能说会道，哄得未来的老公公心花怒放。人逢喜事精神爽，他到处炫耀自己娶了明白事理、贤良淑德的好儿媳，净等着以后享福呢。

“不会吧？我公公竟然会那样做，不让我老公的奶奶参加婚礼？”三个月之后，儿媳妇听邻居说了这个事情，相当惊讶。于是，他们小夫妻关于人生如何孝顺的这粒扣子，就这么扣下了。

“真没想到，现在儿子、媳妇竟然都不理我。原来说的话，就当放屁了。”老公公愤愤不平地说道。美梦没有做几天，新媳妇儿的尾狐狸尾巴就露了出来，夫妻联袂给他上演了墙头记。或许，他永远不知道当初自己对老母亲的做法，实际上是给儿媳和儿子上了“宝贵”的一课，而影响又何其大啊！俗话说，有样学样。如此看来，这一切还不都是他咎由自取吗？

要帮孩子扣好人生的第一粒扣子

“看看这家的孩子多懂事，从小有劳动的习惯，温柔待人，替别人着想。长大了，肯定是报恩的孩子。而这家的孩子，从小娇惯得没有样儿，对大人恶声恶气，蛮不讲理，未来的人生咋能让人放心，咋会光明？长大了，不是报仇的孩子才怪哩。”一个八十多岁的老人颇为沧桑地说道。

俗话说，三岁看大，七岁看老。这个时期，孩子的自我意识萌芽、性格特质(如乐观，敏感)开始显现，行为模式、思维习惯更趋稳定，影响着未来的学习、行为、性格、人际，预示其未来的发展表现。所有的孩子，都像幼苗，从小阳光普照，雨露滋润。父母做的一切，春风化雨，耳濡目染，日渐熏陶，帮助孩子养成良好的习惯，使其根深苗壮，不怕风吹雨打，可以铸就他们美好的未来，成就幸福的人生。这也就是父母在帮孩子扣好人生的第一粒扣子。

人无法选择父母，也无法选择原始的家庭。孩子生长在什么样的环境，可能就决定了他有什么样的未来。孟子有那样可爱可敬的母亲，孟母三迁传为佳话。所以，孟子才成了孟子，成了亚圣。有类似这样父母的孩子，是幸福的。相反，那些懒惰成性、游戏上瘾、虐待老人、偷摸成习的父母，怎么能够让孩子不养成这样那样的毛病呢？有这样的父母，实在是孩子最大的不幸。

人生的第一粒扣子，必须扣好。扣错了，就会一错再错，竹篮打水一场空。当然第一粒扣子扣好了，中间还可能会扣错。这是一种情况，具有一定的偶然性。但是，第一粒口子没有扣好，要想衣服扣的整整齐齐，那是相当困难的。浪子回头金不换，扣子再纠正过来也是好的。但是，那可是要经历人生的挫折、起伏。并不是所有跌倒的人，都能够重新爬得起来的。

人之初，性本善。孩子太小，完全是一张白纸。或许，会自然而然向上向善发展。但是，也不排除长歪长斜。作为孩子的第一任老师，家长扮演着引导者、帮助者的角色，要给予孩子正确的引导和影响，让他能够把人生的第一粒扣子扣好，继续发展下去，孩子就会有不错的明天。《增广贤文》有言：“养子不教如养驴,养女不教如养猪。”如果家长没有教育引导孩子的意识，在教育上失职失责，特别是三观不正，习惯不好，那么，其所作所为就会误导孩子，让孩子把错的当成对的，扣错第一粒扣子，误其一生。父母如果真地爱孩子，就要千方百计、克服困难帮孩子扣好人生的第一粒扣子。所谓称职的父母，不但要有帮孩子扣好人生第一粒扣子的思想自觉，更为关键的是，要有自律意识，以身作则，起到示范作用。

种瓜得瓜，种豆得豆。房檐滴水，点点不差。孩子是父母的影子，父母咋做的，无不印记在孩子的心中。想让孩子成为什么样的人，自己首先要做什么样的人。不让孩子做的事儿，自己千万不要做。所谓言传身教，实则是言传不如身教。十年树木，百年树人，做父母的，打铁必须自身硬。

作者简介：郭建龙，1967年10月出生，原籍孟津区，曾就读于孟津一高。中南财经大学毕业，分配至洛阳市郊区财政局工作，之后选调到市委组织部。曾任高新区党工委委员、组织人事局局长，现工作于洛阳市人力资源和公共就业服务中心。