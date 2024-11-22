考生注意！河南普通高职（专科）批再次征集志愿

昨日，河南省教育考试院官网发布通知，我省2025年普通高校招生普通高职(专科)批再次征集志愿，将于8月19日9:00—8月20日18:00进行。

昨日，河南省教育考试院官网发布通知，我省2025年普通高校招生普通高职(专科)批再次征集志愿，将于8月19日9:00—8月20日18:00进行。

关于普通高职(专科)批再次征集志愿的通知

各省辖市、济源示范区招生考试机构，各有关高校：

我省2025年普通高校招生普通高职(专科)批征集志愿投档录取后，部分高校招生计划有余额，部分高校有新增计划，现决定面向高考文化成绩达到相应要求、目前未被任何高校录取的考生再次征集志愿，有关事宜通知如下：

一、征集志愿实行网上填报方式。拟填报征集志愿的考生，须于8月19日9:00—8月20日18:00登录河南省教育考试院网站，查阅相关信息，凭本人账号和密码登录“河南省普通高校招生考生服务平台”查看本人档案运转状态，进入填报志愿界面，按照规定程序和时间完成网上志愿填报操作。逾期网上填报系统关闭，考生将无法再进行任何填报操作。

二、普通高职(专科)批征集志愿实行平行志愿，1个院校专业组为1个志愿填报单位，内设6个专业志愿及是否同意专业调剂选项，考生可填报1—48个志愿。

三、已录取考生无法填报征集志愿。

四、本次征集志愿按平行志愿规则投档，只投填报本次征集志愿且符合相应条件的考生档案。

特别提醒考生：在填报征集志愿时，请注意查看《招生考试之友》专业目录和高校招生章程具体要求。

五、根据《河南省教育厅关于做好2025年普通高等学校招生工作的通知》(教考院〔2025〕99号)等文件规定，对于在普通高校招生录取中不履行志愿约定的考生，当批次录取电子档案停止运转，对在录取中存在此类情况的考生，本次征集志愿不再投档。

六、各级招生考试机构要高度重视，加强有针对性的宣传，引导考生树立正确的成才观和升学观，充分考虑自身学业成绩、兴趣爱好和家庭经济状况，合理定位、审慎选择符合自身实际的发展道路；要安排专人认真做好咨询服务。同时，各地招生服务大厅要为不具备上网条件的考生提供必要的服务保障。

点击查看原文及附件：

普通高职（专科）批再次征集志愿高校分专业名单（90所）

⑥