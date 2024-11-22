洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
野线反穿可直抵老君山？危险超乎想象 千万别这么干！
来源: 洛阳网 2025.08.19 11:36
　　近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：老君山野线反穿已成规模，存在安全隐患，景区应该及时出手加强管理。

　　栾川县回复：经核实，老君山景区有明确劝阻和禁止此类野线反穿行为，并采取有一定措施：

　　1.在票务中心、检票处等公众区域通过广播呼吁广大游客一定要从官方渠道预约购票，拒绝“黄牛票”及“野线逃票攻略”。

　　2.在野线与景区交界处设置专人管理，对违规穿越的游客进行劝诫并补检门票。但因景区无任何执法权力，无法强制游客个人行为，只能劝诫为主，下一步，将继续加大禁止野线穿越的宣传力度，提高游客的安全意识和文明旅游素质，并积极联合相关部门对此行为进行治理，同时也呼吁广大游客通过正规渠道购票入园，共同守护自身安全与景区生态。对于管理中的不足，景区将持续改进，努力为游客提供更加安全、舒适、便捷的游览环境。

