人才租房补贴如何转为购房补贴？最新回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：刚申请通过租房补贴，最近有购房打算，购房后如何将租房补贴转为购房补贴？
市住房保障和房产服务中心回复：经查询，您于2025年二季度申请的租房补贴，最高补贴3年，到2028年一季度到期。已享受租房补贴的人才，在租房补贴期间购买我市商品房的，经审核后，可以转为购房补贴，补贴金额需扣除已发放的租房补贴金额。自2025年6月开始，人才住房补贴线上申报系统已开通，诉求人可在购房后在线上提交租转购的业务申请。已电话告知诉求人，诉求人表示满意。
若诉求人想进一步了解住房补贴相关政策，可登录“洛阳市住房保障和房产服务中心”官网“人才引进住房补贴”板块查看，网址：http://www.lyzbj.com/。
