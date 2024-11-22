洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

人才租房补贴如何转为购房补贴？最新回复
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.08.19 11:33
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：刚申请通过租房补贴，最近有购房打算，购房后如何将租房补贴转为购房补贴？

　　市住房保障和房产服务中心回复：经查询，您于2025年二季度申请的租房补贴，最高补贴3年，到2028年一季度到期。已享受租房补贴的人才，在租房补贴期间购买我市商品房的，经审核后，可以转为购房补贴，补贴金额需扣除已发放的租房补贴金额。自2025年6月开始，人才住房补贴线上申报系统已开通，诉求人可在购房后在线上提交租转购的业务申请。已电话告知诉求人，诉求人表示满意。

　　若诉求人想进一步了解住房补贴相关政策，可登录“洛阳市住房保障和房产服务中心”官网“人才引进住房补贴”板块查看，网址：http://www.lyzbj.com/。

　　>>>点击查看原帖
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    警惕“低压高”！中青年需关注舒张期高血压
    警惕“低压高”！中青年需关注舒张期高血压
    警惕“低压高”！中青年需关注舒张期高血压
        单纯的低压高也属于高血压病，医学上称为舒张期高血压，常见于中青年人群。
  • ·64斤的她卧床三年求医无门！洛阳医生显微镜下手术，助重生！
  • ·“老糊涂”不是正常衰老！这些异常信号可能是老年痴呆前兆
  • ·健康快讯：洛阳基层卫生人才能力提升培训在河科大二附院开班
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 江凌带队赴京拜会国铁集团总经理...
  • 关于洛阳城市更新十大片区谋划建...
  • 洛阳街头 “彩蛋” ！墙绘藏在街巷里
  • 37℃以上！洛阳市气象台发布高温...
  • 明日出伏！洛阳“桑拿天”持续在线
  • 守护大国粮仓！“洛阳造”先进收...
  • 快讯！2025石窟寺保护国际论坛在...
  • 洛阳东力新材：智能改造升级 市场...
  • 多元场景，全域联动！洛阳以“露...
  • 嵩县：公园提质 幸福加码
    		•
    百姓呼声
    新安县有企业夜间往涧河桥内偷排污水
    中国银行兑换外汇以钱旧为由拒绝兑换
    精彩图片
    宜阳县莲庄镇：特...
    深耕中药材产业 群...
    特富特电磁科技：...
    新能源产业园建设...
    洛阳头条
    2025石窟寺保护国...
    沁伊高速上跨陇海...
    安喜门生态停车场...
    全国生态日 | 数说...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605