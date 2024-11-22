洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
央媒观洛丨行进中国丨三分钟流水线，载满田野的希望
来源: 人民网 2025.08.19 09:49
　　总装生产线。人民网记者 王玉兴 摄

　　每三分钟就能下线一台拖拉机，这不是科幻场景。

　　立秋后的洛阳，凉意渐生，中国一拖的厂区里依旧一派热火朝天的生产景象。迎着初升的太阳，智能传感器唤醒生产线，奏响了澎湃的工业晨曲。

　　在柔性智能生产车间，AGV智能小车驮着厚重的底盘滑入预定轨道，机械臂激光传感器以微米级精度校准螺栓，天车稳稳地移送硕大的轮胎到指定位置……在智能设备的协同下，数十个工位无缝衔接，有条不紊。当最后一道质检灯亮起，一台刚下线的“东方红”拖拉机缓缓驶出总装线。

　　从底盘组装到调试完毕，刚好3分钟。

　　“以前安装水箱得靠壮汉，安装轮胎的工人干几十分钟就肩酸手麻，现在借助智能设备，许多复杂、繁重的工序可以轻松搞定。”产品研发部副部长赵旭的声音里带着自豪。

　　技术人员对即将下线的拖拉机加注油液。人民网记者 慎志远 摄

　　这位“老农机人”见证了近年来中国一拖的创新巨变。曾经，传统生产线每天最多下线80台70马力拖拉机。如今，通过制造执行系统与智能物流协同，实现了多种型号、不同马力拖拉机的混线生产。

　　“平均三台拖拉机一种配置，智能机器人扫描二维码就能按需精准配送零件，每天轻松搞定180台160-200马力的定制机型。”

　　在智能工厂的“大脑”——MES系统控制中心，屏幕上的数字孪生模型正同步显示着生产线的每一个动作。点开一条条数据曲线，赵旭介绍，2020年以来，车间通过激光焊接技术改造，离合器毂加工精度有了质的飞跃；柴油机装配线升级后，检测数据自动上传云端，不良品率大幅降低。

　　“粮食安全要端稳饭碗，农机就是那只稳饭碗的手。”站在企业展厅的历史墙前，赵旭细数企业近年来的一项项重大突破：2022年，东方红LW3204无级变速拖拉机补上我国300马力以上CVT机型的空白，220马力混合动力机型同步下线，双箭齐发打破国外技术壁垒；2024年更双喜临门——MH50—80马力丘陵山地专用机批量“上岗”，国内最大马力的LW4504无级变速拖拉机成功“解锁”，精准填补了我国农机装备的短板……

　　无级变速拖拉机。人民网记者 慎志远 摄

　　近年来，中国一拖更是扛起了国家高端农机产业链“链长”与原创技术“策源地”重任，啃下多离合器协同动力换挡、全功率机械液压连续调速等“卡脖子”技术，性能达国际先进水平，实现农机核心动力传动技术自主可控。从技术到零部件再到整机，全链条国产化一举冲破高端农机核心卡点。

　　数据显示，“十四五”期间，企业投入近12亿元升级设备技术，主导或参与制定国际、国家标准60余项，多项技术填补国内空白，生产效率显著提升，摘得工信部“制造业单项冠军示范企业”称号。

　　中国一拖的创新之路正是中国制造升级的生动注脚。这家始建于1955年的老牌企业，凭借创新驱动，如今已“脱胎换骨”，其自主研发的智能拖拉机正驰骋在广袤的田野里，以“中国智造”的力量筑牢国家粮食安全的根基。(慎志远、王玉兴、程明辉、肖懿木)①
        单纯的低压高也属于高血压病，医学上称为舒张期高血压，常见于中青年人群。
