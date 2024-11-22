央媒观洛丨行进中国丨千年龙门研学热

8月的伊河畔，暑气蒸腾，龙门石窟的奉先寺前却涌动着青春的热潮。

孩子们在听导游讲解。人民网记者 王佩 摄

8月的伊河畔，暑气蒸腾，龙门石窟的奉先寺前却涌动着青春的热潮。一群学生正围着讲解员，仰头凝视卢舍那大佛的微笑，听她讲述武则天捐资造像的历史传奇。“佛像的衣纹线条像流水一样，唐代工匠的审美真的太棒了！”来自郑州的中学生李雨桐的惊叹声，道出了这个夏天无数青少年在龙门石窟研学的共同感受。

学生参观卢舍那大佛。人民网记者 尚明桢 摄

作为世界文化遗产，龙门石窟今年暑期成为研学界“顶流”。据龙门石窟研究院统计，截至8月初，景区已接待研学团队60余批次，同比增长42.11%。

在宾阳中洞的研学现场，洛阳师范学院的师生们正带领学生测量北魏造像的比例。“从西域犍陀罗风格到中原审美，这些佛像就是活的文化融合史。”带队老师指着一尊佛像的衣饰说，这样的实践课已纳入高校选修课。在文物修复体验区，小学生们正用特制胶水拼接瓦当残片，这里正是《尘封石刻真容再现》课程的实践现场，类似的还有《魏唐神韵泥塑金刚》《彩绘纹样鱼跃龙门》等10门特色课程，涵盖泥塑、彩绘、拓印等多元形式，让青少年在动手实践中触摸历史。

“我们始终坚持保护第一，运用先进科技提升保护水平，在深化学术研究和价值挖掘的同时，做好文化交流和文化传播，积极推动文旅融合发展。”龙门石窟研究院党委书记余杰的话，道出了研学热背后的发展理念。沿着精心设计的研学路线，学员们从初唐石窟艺术代表潜溪寺出发，观察佛像造型从北魏向唐代过渡的特征；步入宾阳三洞，北魏时期的中洞与唐代补凿洞窟形成鲜明对比，让学生直观感受朝代更迭对艺术风格的重塑。这种跨越朝代的历史变迁探究，正是龙门石窟作为多学科研学基地的独特优势——精美的雕刻、多样的窟龛、众多的碑刻题记，使其成为历史、艺术、地理等学科融合的天然课堂。

数字化保护成果也正转化为生动的研学资源。“快看！这尊菩萨像‘补’好啦！”龙门石窟研究院的展厅里，小学生们睁大眼睛，看着残缺的菩萨像在现代技术的加持下重现往昔神采。3D打印的复制品就在手边，轻轻一碰，冰凉的触感像在跟千年前的工匠对话。

“原来这些散落在各地的碎片，能靠数字技术‘拼’起来呀！”孩子们兴奋地说。研学老师笑着补充：“科技让老祖宗的宝贝焕发新光彩，还能好好传下去呢！”孩子们点点头，小脸上满是对文化与科技的好奇。

研学不仅面向青少年，更涵盖深度文化体验。针对成人研学需求，龙门石窟开放21个特窟，由专业研究人员组成的专家团带领学员近距离鉴赏石窟艺术。

在石窟保护现场，还有另一群“特殊学员”。国家文物局主办的石窟保护研修班学员，跟着工程师学习用红外技术监测岩体渗水。据了解，龙门石窟已为全国培养60余名石窟保护人才，其“保护—研究—教育”模式被写入国家文物局培训教材。

夕阳为卢舍那大佛镀上金边，研学团队的孩子们正集体创作《龙门文化长卷》。当最后一笔落下，伊河的波光与石刻的千年沧桑交相辉映。这个夏天，龙门石窟用研学之旅证明：最生动的课堂，永远在历史现场。(尚明桢、王佩、宋芳鑫)①