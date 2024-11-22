洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

央媒观洛丨行进中国丨千年龙门研学热
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 人民网 2025.08.19 09:45
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　孩子们在听导游讲解。人民网记者 王佩 摄

　　8月的伊河畔，暑气蒸腾，龙门石窟的奉先寺前却涌动着青春的热潮。一群学生正围着讲解员，仰头凝视卢舍那大佛的微笑，听她讲述武则天捐资造像的历史传奇。“佛像的衣纹线条像流水一样，唐代工匠的审美真的太棒了！”来自郑州的中学生李雨桐的惊叹声，道出了这个夏天无数青少年在龙门石窟研学的共同感受。

　　学生参观卢舍那大佛。人民网记者 尚明桢 摄

　　作为世界文化遗产，龙门石窟今年暑期成为研学界“顶流”。据龙门石窟研究院统计，截至8月初，景区已接待研学团队60余批次，同比增长42.11%。

　　在宾阳中洞的研学现场，洛阳师范学院的师生们正带领学生测量北魏造像的比例。“从西域犍陀罗风格到中原审美，这些佛像就是活的文化融合史。”带队老师指着一尊佛像的衣饰说，这样的实践课已纳入高校选修课。在文物修复体验区，小学生们正用特制胶水拼接瓦当残片，这里正是《尘封石刻真容再现》课程的实践现场，类似的还有《魏唐神韵泥塑金刚》《彩绘纹样鱼跃龙门》等10门特色课程，涵盖泥塑、彩绘、拓印等多元形式，让青少年在动手实践中触摸历史。

　　“我们始终坚持保护第一，运用先进科技提升保护水平，在深化学术研究和价值挖掘的同时，做好文化交流和文化传播，积极推动文旅融合发展。”龙门石窟研究院党委书记余杰的话，道出了研学热背后的发展理念。沿着精心设计的研学路线，学员们从初唐石窟艺术代表潜溪寺出发，观察佛像造型从北魏向唐代过渡的特征；步入宾阳三洞，北魏时期的中洞与唐代补凿洞窟形成鲜明对比，让学生直观感受朝代更迭对艺术风格的重塑。这种跨越朝代的历史变迁探究，正是龙门石窟作为多学科研学基地的独特优势——精美的雕刻、多样的窟龛、众多的碑刻题记，使其成为历史、艺术、地理等学科融合的天然课堂。

　　数字化保护成果也正转化为生动的研学资源。“快看！这尊菩萨像‘补’好啦！”龙门石窟研究院的展厅里，小学生们睁大眼睛，看着残缺的菩萨像在现代技术的加持下重现往昔神采。3D打印的复制品就在手边，轻轻一碰，冰凉的触感像在跟千年前的工匠对话。

　　“原来这些散落在各地的碎片，能靠数字技术‘拼’起来呀！”孩子们兴奋地说。研学老师笑着补充：“科技让老祖宗的宝贝焕发新光彩，还能好好传下去呢！”孩子们点点头，小脸上满是对文化与科技的好奇。

　　研学不仅面向青少年，更涵盖深度文化体验。针对成人研学需求，龙门石窟开放21个特窟，由专业研究人员组成的专家团带领学员近距离鉴赏石窟艺术。

　　在石窟保护现场，还有另一群“特殊学员”。国家文物局主办的石窟保护研修班学员，跟着工程师学习用红外技术监测岩体渗水。据了解，龙门石窟已为全国培养60余名石窟保护人才，其“保护—研究—教育”模式被写入国家文物局培训教材。

　　夕阳为卢舍那大佛镀上金边，研学团队的孩子们正集体创作《龙门文化长卷》。当最后一笔落下，伊河的波光与石刻的千年沧桑交相辉映。这个夏天，龙门石窟用研学之旅证明：最生动的课堂，永远在历史现场。(尚明桢、王佩、宋芳鑫)①
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    警惕“低压高”！中青年需关注舒张期高血压
    警惕“低压高”！中青年需关注舒张期高血压
    警惕“低压高”！中青年需关注舒张期高血压
        单纯的低压高也属于高血压病，医学上称为舒张期高血压，常见于中青年人群。
  • ·64斤的她卧床三年求医无门！洛阳医生显微镜下手术，助重生！
  • ·“老糊涂”不是正常衰老！这些异常信号可能是老年痴呆前兆
  • ·健康快讯：洛阳基层卫生人才能力提升培训在河科大二附院开班
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳北易：大阳摩托车“家族”再...
  • 宁德时代洛阳基地二期项目全力冲...
  • 洛阳盘活闲置老旧楼房资源 打造满...
  • 古都潮玩法 洛YOUNG正青春【组图】
  • 洛阳儿科医生王帅获评省“最美医...
  • 平台经济点亮洛阳“数字出海口”
  • 运营机制改革推动 洛阳多家博物馆...
  • 西工区盛世唐庄社区：共享非遗之...
  • 洛阳今日晴天间多云 最高气温35℃
  • 洛阳市公安局：此类广告为电信诈...
    		•
    百姓呼声
    新安县有企业夜间往涧河桥内偷排污水
    中国银行兑换外汇以钱旧为由拒绝兑换
    精彩图片
    宜阳县莲庄镇：特...
    深耕中药材产业 群...
    特富特电磁科技：...
    新能源产业园建设...
    洛阳头条
    2025石窟寺保护国...
    沁伊高速上跨陇海...
    安喜门生态停车场...
    全国生态日 | 数说...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605