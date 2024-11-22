快讯！2025石窟寺保护国际论坛在洛阳开幕

19日上午，2025石窟寺保护国际论坛在洛阳开幕，深入贯彻落实习近平总书记关于“把中华文化瑰宝保护好、传承好、传播好”的重要指示精神，传承发展中华优秀传统文化，推动世界文化遗产可持续发展。

本届论坛于8月19日至21日在洛阳举办，会期3天，以“石窟寺保护、传承与价值传播”为主题，由国家文物局主办，河南省文物局、洛阳市政府、中国文化遗产研究院、中国古迹遗址保护协会承办，龙门石窟研究院执行，汇聚了全球文化遗产专家及机构代表，共商石窟寺科学保护与可持续发展路径，为全球石窟寺保护利用高质量发展激发新活力、注入新动能。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 李雅君 赵晨熹 文/图 李卫超/视频）