中日两国围棋新苗洛阳对弈

昨日，2025中国河南首届中日青少年围棋邀请赛在市体育中心开枰。 昨日，2025中国河南首届中日青少年围棋邀请赛在市体育中心开枰。 本届大赛由中国围棋协会、河南省人民对外友好协会、洛阳市人民对外友好协会大力支持，河南省围棋协会主办，洛阳市围棋协会、洛阳市体育文化交流协会承办。活动期间，国手刘小光九段亲临现场，开设“大师课堂”，把棋道智慧与实战精髓传授给中日两国围棋新苗。 本届大赛融合竞技与文化体验，超越棋盘边界。5天的赛事期间，主办方精心安排了文化参访、棋艺交流沙龙、围棋文化研学等活动，中日两国青少年棋手将在纹枰对弈之余，前往我市景区，沉浸式感受洛阳隋唐文化。 (洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 涂晓洛)