洛阳市邮政快递业职业技能竞赛举行

日前，2025年洛阳市邮政快递业职业技能竞赛举行。此次竞赛由洛阳市总工会、洛阳市邮政管理局联合主办，洛阳市快递协会、洛阳市快递行业工会联合会承办，来自邮政企业及各品牌快递的40多名选手参与角逐。
竞赛设置快递收派员组、快递分拣员组、快递安检员组3个组别，考核内容包括理论知识与操作技能。此次大赛旨在搭建起全市邮政快递人才展示技艺、交流经验的平台，展示我市邮政快递业从业人员的良好形象。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 孙灵恒 摄）
