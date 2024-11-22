伊滨区：千亩猕猴桃助群众增收

眼下，位于伊滨区光武街道的千亩猕猴桃种植基地进入管护关键期，果农们正忙着剪枝、疏果、除草、灌溉，田间地头一派火热景象。
近年来，伊滨区积极打造集生态采摘、农副产品深加工、IP主题乐园于一体的特色产业园区，实现猕猴桃种植产业与休闲文旅需求的深度绑定，带动群众增收，为乡村振兴注入新活力。(洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 倪睿 摄)
