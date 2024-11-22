洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
栾川县：从生态“高颜值”到经济“高价值”
来源: 洛阳网 2025.08.19 08:08
升级改造后的大南沟

　　山青、水碧、气清。近日，栾川县耕莘街道大南沟社区的鼎室山路上车流不息：有刚从外地来度假的游客，也有在周边游玩后返回住处的旅人。

　　相较于仅4公里之遥的栾川县城核心区，这里多了一分宁静。“这条沟改造后，我的生意明显变好了，最近两个月基本是满房状态。”经营农家宾馆10余年的居民王红霞感慨，“而且客源与之前的康养老人群体居多相比，变得丰富多元。”

　　生意缘何红火？王红霞坦言，现在道路又宽又平，县里还统一规划整修了宾馆外立面，她也以此为契机，主动升级了房间设施，设置了独立卫浴以提升游客体验。

　　走出王红霞的宾馆，驾车向大南沟深处驶去，道路两旁民宿、农家宾馆与餐饮店错落有致。社区党委书记杨秋阁说：“自县里实施改造，大南沟的人气就逐渐旺了起来。”

　　杨秋阁回忆，改造之前，尽管依靠毗邻县城核心区及老君山、鸡冠洞等景区的区位优势，以及绿水青山的生态禀赋，一度吸引了部分老人前来康养，但大南沟的整体发展始终不温不火。

　　在她看来，瓶颈主要有两点：基础设施薄弱，业态过于单一。

　　近年来，栾川县精准捕捉游客短途休闲的新需求，加快对大南沟实施升级改造，通过植入特色民宿、鸾栖剧场、书咖等多元业态发展近郊游，着力打造蝴蝶谷经济示范带，为大南沟发展带来转机。项目相关负责人介绍，改造秉持“守住原生态乡村本真，注入新业态现代活力”的理念，旨在最大限度释放大南沟的区位潜力。

　　修栈道、清水沟、理沟堰、拓道路……随着基础设施日臻完善，大南沟的面貌焕然一新。

　　引得来，还要留得住。面对这条3公里的狭长沟谷，栾川县引入专业运营商，采取“1+N”运营模式，以龙头项目带动沿线整体发展。例如，“鸾栖之夜”以“特色餐饮+剧场演出”的模式，搭配圆柱集装箱造型的餐厅外观，成为游客热门打卡点；“鸾栖妙境”民宿坐拥层峦叠嶂的景致，辅以休闲氛围，近期入住率已超80%……

　　特色业态的成功引流，激发了沿线居民的热情。不少人纷纷改造自家房屋，经营起民宿或农家宾馆，真正吃上了“旅游饭”。即将投入运营的主题咖啡馆、书咖等新业态，将为游客增添更多休闲乐趣。

　　“以前只是环境好，现在服务完善了，不仅去景区更方便，还可以就地享受这分静谧。我要推荐给朋友们。”每年都带母亲来休闲度假的湖北游客刚女士表示。

　　如今在大南沟，游客既能享受城市的便捷舒适，又能沉浸于乡村的宁静悠然。以民宿集群为核心、多元新业态为点缀，大南沟正持续深化农文旅融合发展，努力将生态的“高颜值”转化为实实在在的经济“高价值”。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 侯豫炯 文/图）
        单纯的低压高也属于高血压病，医学上称为舒张期高血压，常见于中青年人群。
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
