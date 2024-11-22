洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
相声新势力剧场：笑声里的洛阳味儿
相声新势力剧场：笑声里的洛阳味儿
来源: 洛阳网 2025.08.19 08:10
剧场入口

　　近日，暮色中的洛阳天心·隋唐里，青灰色檐角下的相声新势力剧场内传出阵阵喝彩。30岁的剧场主理人齐冬祥坐在后台长椅上审读台本，纸上“洛阳水席”“应天门”等字眼被红笔圈出。这个音乐学院毕业、有留学经历的年轻人，正通过相声这一形式，让古都的烟火气融入现代文化消费场景。

　　2021年年底，齐冬祥踏上天心街青石板路时，便被这里的历史肌理吸引。“曲艺不能局限于专业剧场，要像老城的汤馆一样融入市民生活。”抱着这样的想法，他很快租下500多平方米空间，引入全国知名相声团队。团队中既有擅长用电子琴改编传统段子的新人，也有能将职场话题融入经典曲目的编剧，每日演出后会雷打不动进行“复盘”，细致研讨观众反响与方言运用等细节。

齐冬祥

　　经过数月紧张筹备，2022年3月，剧场正式开业。开业当天，虽有武宾、卢鑫等名家到场助阵，著名相声表演艺术家姜昆的祝贺视频在大屏上滚动播放，但齐冬祥更看重老街坊那句“中，有咱洛阳味儿”。

　　为贴近本土生活，团队主动深入洛阳市井：在“3·15”反诈宣传中，将“冒充客服”骗局编成群口相声，让大家在笑声中学习防骗知识；参与消防队公益拍摄时，把“三清三关”安全知识编成快板《防火歌》；元宵节演出时，特意加入“逛十字街、吃浆面条”等本土桥段，为老城区庙会增添曲艺气息……

　　随着时间推移，这间剧场的影响力逐渐超出了单一演出场所的范畴，成为洛阳文化对外交流的重要窗口。2024年，该剧场演出纳入洛阳旅游年票体系后，持年票而来的本地游客成为天心街新景致；全国巡演洛阳站时，近千个座位售罄，30万元票房背后是年轻人举着“洛阳限定”灯牌的热情。齐冬祥回忆，曾有外国游客追问墙上洛神赋装饰画的细节，他随即在相声中加入“曹植游洛河”新编评书，散场时对方竖起大拇指称赞：“Luoyang is amazing！”这让他深刻认识到，传统艺术创新是洛阳本土文化走向更广阔舞台的重要途径。

宾朋满座

　　如今，这间扎根天心街的剧场已收获诸多认可：荣誉墙上挂着“洛阳十佳文娱潮玩地”“区级文旅先进单位”等奖牌，还代表河南文化登上央视《我爱满堂彩》栏目，并参与省文旅推介活动。而齐冬祥的探索从未止步，他还计划将与洛阳有关的红色故事改编成相声剧，走进校园开展快板相声教学。

　　夜幕降临，剧场内的热闹与老城街区的历史氛围交织在一起。应天门灯光与剧场暖黄光芒交相辉映，齐冬祥望着台下手持盖碗茶的观众——有祖孙三代同来的本地人，还有刚从《寻迹洛神赋》剧场赶来的年轻人。他清楚，自己守护的不仅是一个演出场所，更是鲜活的洛阳文化。

　　当更多人因相声走进洛阳、爱上洛阳，这些街巷里的文化小店已成为古都发展的年轮，而笑声里的故事，正是城市发展的生动注脚。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 实习生 翟育冉 文/图）
        单纯的低压高也属于高血压病，医学上称为舒张期高血压，常见于中青年人群。
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
