李桂梧：英勇抗日 威名远扬

在洛宁县，有一位威名远扬的抗日英雄，他的名字叫李桂梧。

李桂梧，1910年生于洛宁县小界乡(今小界镇)，自幼聪慧好学，后就读于兰州大学。

大学毕业后，李桂梧投笔从戎。在台儿庄战役中，李桂梧身先士卒，与日军英勇作战，身受重伤，因作战有功升任营长。之后，他奉命离开部队，回原籍养伤。

1944年5月，日军攻占洛阳，一部分国民党军队西逃时路过洛宁，李桂梧痛陈国难，感动了部分国民党官兵，于是他们集结兵力，树起了抗日大旗。不久，队伍就发展到2000余人，成为洛宁一支举足轻重的抗日武装力量。

李桂梧带领的部队纪律严明，当时有12门大炮，战斗力较强。

1944年6月某天，日军集结近千兵力到小界乡一带扫荡。李桂梧率部固守阵地，猛烈迎击。到天快黑的时候，李桂梧一声令下，率领部队扑向日军。短兵相接，李部英勇无比，杀得日军人仰马翻，弃尸败逃。此后，日军再也不敢轻易出动。

当年在洛宁县城郊乡(今凤翼镇)坞西村，李桂梧还炸了日军的一辆汽车。那天晚上，有情报说日军运载枪支的汽车要从坞西村经过，李桂梧就带人在路边竹园埋伏。日军到来时，他率众冲出竹园，炸了汽车，缴获了枪支。

李桂梧与洛宁籍地下党员贺崇升有深交，在贺崇升的影响下，李桂梧于1944年11月加入中国共产党。经党中央批准，其部队被改编为豫西地委二分区独八旅，李桂梧任旅长。

1945年1月23日，因一名部下被日伪汉奸收买，李桂梧被敌人残忍杀害，年仅35岁。

为纪念李桂梧，经中央军委批准，改李桂梧生前所在的旅为“桂梧旅”，并追认他为革命烈士。在洛宁县小界镇，有革命烈士李桂梧纪念碑，供人们瞻仰。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚)