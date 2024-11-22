刘裕北伐：一代雄主的崛起之路（金墉城风云）

东晋末年，当北方大地四分五裂，各族政权混乱更迭时，一个出身寒微的军事天才——刘裕，正悄然改变着南北对峙的格局。

在那个门阀政治鼎盛的封建时代，底层小人物几乎注定默默无闻，刘裕却凭借非凡的军事才能和敏锐的政治嗅觉，改写了人生轨迹，北伐中原，夺回金墉城，一步步走上权力巅峰，最终成为终结东晋王朝、开创南朝宋政权的一代明君。

布衣匹夫，匡复社稷

公元4世纪初，永嘉之乱爆发，匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等少数民族割据中原，西晋京师洛阳失陷。大批中原士民避乱江东，司马氏在建康(今南京)建立东晋政权。

刘氏一族也是从中原迁居到南方的，但这个家族混得并不怎么好。当时东晋政权被门阀望族垄断，刘氏是江东的“次等士族”，刘裕家境贫寒。

刘裕生于兴宁元年(公元363年)，小名寄奴，自幼丧母。父亲刘翘为了省钱续弦，不肯花钱雇乳母，差点儿把他遗弃。所幸继母对刘裕很好，他顽强地活了下来。

长大后的刘裕，落魄到以砍柴、卖草鞋为生，还曾因赌博遭人鄙视。为了改变命运，他加入了北府军(兵)。

北府军是东晋名将谢玄创建的精锐战团，骁勇善战。太元八年(公元383年)，前秦大举南侵，谢玄指挥北府军沉着应战，在淝水之战中以少胜多，击溃秦军，名震江东。

北府军主力是漂泊异乡、渴望打回中原的北方流民，不论出身，只看战绩。刘裕有勇有谋，屡建功勋，很快崭露头角，成为北府军将领。

元兴二年(公元403年)，东晋权臣桓温之子桓玄篡位称帝，大力剿杀北府军旧将。次年，刘裕率兵起义，攻入建康，拥护晋安帝复位。桓玄弃城西逃，不久被杀。

晋安帝任命刘裕为侍中、车骑将军，统领全军，执掌朝政大权。

此时，东晋偏安江东已近百年，北方领土尽失。桓温、谢玄在世时，皆曾率军北伐，且都一度收复西晋故都洛阳，桓温还曾力主迁都洛阳。无奈东晋朝廷内部意见分歧，洛阳得而复失，北伐功败垂成。

为了光复华夏，也为了巩固自身权威，刘裕决定继承北伐大业。

义熙五年(公元409年)，南燕皇帝慕容超纵兵侵掠东晋边境。刘裕当即请命北伐。

战局顺利得令人意外。慕容超刚愎自用，傲慢轻敌；刘裕一路招降纳叛，争取民心，很快，晋军便攻破广固(今山东青州西北)，灭掉了南燕。

长风万里，光复洛阳

那时，盘踞洛阳的是后秦守军。据南朝《宋书》记载，刘裕本欲乘胜推进，“清荡河洛”，不料后方失火，广州刺史卢循等举兵造反，建康告急。刘裕被迫撤军，班师回朝。

他攘外安内，平定叛乱，并消灭东晋周边割据政权，使南方出现了百年未有的统一局面。

义熙十二年(公元416年)，后秦国主姚兴病逝，北方局势动荡。刘裕再度北伐，剑指洛阳。他周密部署，让北伐军兵分多路，协同作战。晋军进展神速，迅速攻破虎牢关(今荥阳汜水西)，逼近洛城。

面对晋军的凌厉攻势，后秦守将姚洸急得团团转。老将赵玄建议他集中兵力，固守金墉城，以待援军。

这一战略的核心，在于金墉城的特殊地位。

金墉城始筑于曹魏时期，地处汉魏洛阳城西北高地(今洛阳翟泉村、金村一带)，北扼黄河，背靠邙山，既是洛阳军事要塞，也是控制中原的锁钥，易守难攻。

乱世之中，金墉城一直是各方势力争夺的焦点，得金墉者半得中原。可以说，赵玄的坚守策略具有充分历史依据。然而姚洸的下属暗中通晋，赵玄的建议没被采纳。姚洸作出灾难性决定：分兵出击。

结果，晋军如狂风过境，摧枯拉朽，失去金墉屏障的洛阳城防瞬间瓦解。姚洸见大势已去，率众出降。刘裕命人修复西晋皇陵，发舒华夏之气。

多年后，南宋朝廷偏安江南，不思北进，爱国将领辛弃疾恨铁不成钢，有词云：“想当年，金戈铁马，气吞万里如虎。”追怀的正是刘裕北伐之事。

攻克洛阳后，刘裕率军沿黄河西进。北魏派重兵驻守河北，并派游骑骚扰晋军，以防刘裕渡河北上进击魏都平城(今山西大同)。

刘裕是一位卓越的军事家，善于守正出奇，著有《兵法要略》，可惜今已佚失。

面对困局，他发明了“却月阵”：以战车百乘、勇士数千组成弧形阵线，携带强弓利箭登上黄河北岸，列阵而进，大破北魏精锐骑兵，收复河南全境。

与此同时，东晋水军从黄河入渭水，溯流而上，直捣关中。后秦国主姚泓出降，后秦灭亡。

代晋称帝，刘宋崛起

正当刘裕踌躇满志，像当年的桓温一样，筹谋迁都洛阳时，南方传来噩耗，留守建康的东晋大臣刘穆之病逝。

由于南迁士族偏安已久，朝臣大都反对迁都；再加上北伐将士厌战思归，为稳固后方根基，刘裕只得统军南返，留下十二岁的儿子刘义真及王修、王镇恶、沈田子等部下镇守北方。

要命的是，王镇恶与沈田子不和。刘裕前脚刚走，后脚沈田子就设计杀了王镇恶。王修以擅杀大将之名诛杀沈田子。年幼的刘义真听信谗言，又杀死了王修。

胡夏皇帝赫连勃勃趁机发兵南下，晋军节节败退，刘裕急命刘义真速回。

南归后的刘裕，凭借赫赫军功，总揽军政大权。永初元年(公元420年)，刘裕代晋称帝，改国号为宋，拉开南朝序幕，史称南朝宋、刘宋。

刘裕北伐，收复了潼关以东、黄河以南和山东等地，让刘宋成了南北朝初期疆域最大的王朝。更难得的是，刘裕大字不识几个，却很重视文化。

自五胡入侵以来，汉文典籍遗散大半，东晋藏书仅数千卷。刘裕在北伐过程中，广收汉文书籍，悉数运回建康，以传后世。到刘宋初年，官藏书籍已达六万多卷。

那时北魏日渐强大，逐渐统一黄河流域，若南方没有统一的汉族政权，鲜卑族很可能吞并长江流域。故而明末清初思想家王夫之认为，“永嘉以降，仅延中国生人之气者，唯刘氏耳”。

刘裕本欲征伐北魏，一统河山，怎奈壮志未酬就病逝了。后来北魏南侵，刘宋“北伐败辱，数州沦破”，金墉城烽烟又起。这座浸染鲜血的卫城，见证了寒门枭雄气吞万里的豪情，也诉说着南北分裂时代难以逾越的鸿沟：真正的统一不仅是军事征服，更是人心归聚与文化认同的漫长旅程。（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜）