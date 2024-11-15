18日，市委书记江凌带队赴京，拜会中国国家铁路集团总经理、党组副书记宋修德，就加快推进呼南高铁焦洛平段建设、提升洛阳龙门站枢纽功能等进行对接沟通。

江凌带队赴京拜会国铁集团总经理宋修德

李迎九、孙延文参加

18日，市委书记江凌带队赴京，拜会中国国家铁路集团总经理、党组副书记宋修德，就加快推进呼南高铁焦洛平段建设、提升洛阳龙门站枢纽功能等进行对接沟通。

呼南高铁焦洛平段是国家高速铁路网的重要组成部分，也是河南省“十四五”时期谋划实施的重大基础设施项目。经过各方共同努力，今年6月已实现控制性工程正式开工。

近年来，随着洛阳对外交流增多、文旅持续火爆，加之高铁客流量快速增长等因素叠加，洛阳龙门站经常出现票源紧张情况，高峰期安检进站、候车等排队问题也逐渐增多，社会各界对改造提升洛阳龙门站枢纽呼声较高。

市委市政府高度关注社会各界意见建议，高度重视呼南高铁焦洛平段建设和洛阳龙门站枢纽功能提升工作，在前期调研、深入论证的基础上，持续加强与国铁集团、省有关部门沟通对接，拟结合呼南高铁焦洛平段项目建设，高水平规划建设洛阳龙门站焦洛平场站房及其配套设施，积极回应社会关切，更好满足现代化洛阳建设发展需求。

江凌代表市委市政府对国铁集团长期以来给予洛阳的关心支持表示感谢，并介绍了呼南高铁焦洛平段项目推进情况和洛阳龙门站枢纽功能提升的有关考虑，希望国铁集团在呼南高铁焦洛平段建设、龙门站站房设计及枢纽功能提升等方面给予更多指导支持，为洛阳高质量发展和现代化建设提供更强有力支撑。洛阳将在国铁集团支持下，落实专班推进机制，务实高效推进重点项目建设，着力实现路地共赢发展。

宋修德对洛阳提出的铁路建设相关事宜给予积极回应，表示国铁集团将立足高质量发展面临的新情况新需求，在有效对接、深入调研基础上，科学论证和研究确定洛阳龙门站焦洛平场站房建设规模和设计方案，大力支持洛阳提升铁路枢纽功能，支持路地双方共同加快呼南高铁焦洛平段等项目建设，助力洛阳构建更加便捷高效的现代化综合交通体系。

国铁集团副总经理李迎九、市政协主席孙延文等参加相关活动。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)