金融赋能制造业升级 洛阳制造焕发新活力

18日上午，河南炼化百万吨乙烯项目工地机器轰鸣，这个总投资278亿元的“巨无霸”项目，投产后将新增年产值200亿元，成为洛阳制造业升级的强力引擎。

“金融机构的及时雨为我们解了燃眉之急。”河南炼化财务部负责人表示，目前已有5.73亿元设备更新贷款精准落地，保障了项目全速推进。这正是洛阳市以金融活水浇灌产业升级的生动缩影。

为积极推动做好金融“五篇大文章”，中国人民银行洛阳市分行成立工作专班，出台专项指导意见，明确推动信贷资源优先保障先进制造、战略新兴产业和“两重”“两新”领域，得到各金融机构积极响应。同时，联合洛阳市政府相关部门出台关于金融支持制造业优势产业链的若干措施，与市科技、财政、工信、市场监管等多部门建立高效协作机制，统筹推进金融服务实体经济高质量发展。

有金融产品的创新突破。工商银行洛阳分行深度结合洛阳轴承产业特点，创新推出专属融资产品“轴承贷”，为产业链上下游企业量身定制融资解决方案。这一创新产品已累计为40余家轴承企业提供近亿元贷款支持，有效促进了轴承产业集群化、规模化发展。

有货币政策的精准落地。中硅高科多个项目被纳入工信部首批设备更新贷款名单，为推动金融机构用好用足货币政策工具，中国人民银行洛阳市分行指定建设银行洛阳分行为主办行，建立“一月一银行一项目”机制，推动两笔关键贷款共计7762.17万元高效落地，利率低至2.95%，精准直达设备采购与产线建设，直接推动项目投产。

截至今年6月末，洛阳市制造业贷款余额达790.18亿元，较年初劲增113.23亿元，同比增长15.23%，增速同比大幅提升9.92个百分点。其中，信用贷款增长迅猛，余额302.55亿元，同比增长39.89%，占比近四成，企业融资便捷性、精准度和成功率显著提升。

不仅如此，洛阳市充分发挥科技创新和技术改造再贷款、碳减排支持工具等结构性工具的精准滴灌作用，强力支持大规模设备更新和产业升级。截至6月末，全市设备更新贷款签约金额和余额分别达101.1亿元和26.8亿元，双双位居全省第一；科技企业贷款余额达555.1亿元，保持稳健增长。

从石化龙头的昂首奋进，到“工业关节”的精密运转，再到半导体材料的攻坚突破，金融血脉正深度融入“洛阳制造”的筋骨。中国人民银行洛阳市分行相关负责人表示，将持续引领金融资源向制造业汇聚、向创新前沿涌动、向产业升级赋能，为擦亮“洛阳制造”品牌构筑起坚实金融支撑。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 张琦 文/图）