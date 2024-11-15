守护大国粮仓！“洛阳造”先进收获机实现小批量集中交付

18日，洛报融媒记者从国家农机装备创新中心获悉，由其研制的国产首款240马力电液换挡联合收获机——8568多功能联合收获机于近日完成小批量集中交付，将在后续用于我国东北地区秋粮收获，持续为守护大国粮仓贡献“洛阳力量”。

作为国家农机装备创新中心在先进农机领域打造的最新代表成果之一，8568多功能联合收获机具备240马力澎湃动力，喂入量达每秒12公斤。凭借在240马力收获机领域首次应用电液换挡技术、割台液压仿形控制技术、拨禾轮液压无级调速技术等，该款收获机共填补11项相关技术空白，且可结合北斗卫星技术完成自动沿规划线路精准作业，实现了国产联合收获机从“跟跑”到“并跑”乃至“领跑”的进一步飞跃。