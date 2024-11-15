关于洛阳城市更新十大片区谋划建设，最新消息来啦！

近日，新天津桥建设现场热潮涌动、机器轰鸣，项目正按照既定时间节点加紧推进。

新天津桥项目是隋唐洛阳城皇城片区(含周公里)的重要项目，对加快恢复古都历史轴线、打造“盛世隋唐”IP具有重要意义。

以隋唐洛阳城皇城片区(含周公里)为代表，当前洛阳正抢抓机遇，全力推动十大片区建设。不久前召开的全市城市提质工作会议指出，洛阳要锚定世界级文化旅游城市，实施城市更新工程，推动十大片区城市更新，着力提升城市功能品质。其中，包括隋唐洛阳城皇城片区(含周公里)、洛邑古城片区、龙门片区、城市阳台片区、洛阳火车站片区、关林片区、洛南里坊区、汉魏故城片区、上海市场片区、涧西区36号街坊。

打造“盛世隋唐”IP 恢复中轴线气象

隋唐洛阳城中轴线跨越时空、贯穿南北，应天门、明堂天堂游人如织，新天津桥建设正酣，天街繁华重现，展现盛唐气象。

隋唐洛阳城中轴线是洛阳独特的城市名片，也是此次城市更新的重点。洛阳将推动隋唐洛阳城皇城片区(含周公里)、洛南里坊区两大片区建设，恢复中轴线气象，打造“盛世隋唐”IP。

隋唐洛阳城皇城片区(含周公里)建设重点主要在于再现宫城格局和优化区域交通，计划实施应天门南广场、中州路下穿及左右延福门大街建设、周公里等项目。其中，周公里片区将着力完善片区路网，建设精品文旅街区和一批完整社区。

洛南里坊区紧邻天街，是隋唐洛阳城的重要组成部分。根据洛南里坊区片区建设计划，洛阳将持续完善安业坊基础设施条件，提升民宿建设运营水平，吸引更多业态入驻，同时进一步提升正平坊、宜人坊保护展示水平。

推动文商旅融合 提升城市时尚度

曾经的西工体育场基础设施老旧不堪，经更新改造后，城市阳台充满现代化气息，成为洛阳新的时尚打卡地。

此次洛阳将推动实施城市阳台片区、洛阳火车站片区、关林片区、上海市场片区、涧西区36号街坊等更新改造，通过推动文商旅融合、完善片区功能等，进一步提升片区的吸引力与时尚感，提升城市品位与魅力。

城市阳台片区建设主要包括丽春东路打通、九都路下穿、商住地块建设等内容，进一步提升片区路网水平，完善片区功能业态。

火车站片区将立足交通枢纽的功能定位，加快推进玄武门大街西延等项目，因地制宜对周边地块进行改造提升，进一步强化火车站交通枢纽功能，有效提升片区功能品质，更好聚合资源、造福群众、服务发展。

关林片区将持续推进二郎庙特色商业街区建设，加快关林坊建设，同步推动皂角树和关林市场改造升级。

上海市场片区将推动上海市场步行街提升整体风貌，打造青年潮流商业载体，同步开展片区内老旧小区改造提升，完善基础设施配套。

涧西区36号街坊将对苏式建筑进行修缮加固，开展保障性住房和安置房建设，着力打造具有文商旅特色的综合体。