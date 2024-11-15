明日出伏！洛阳“桑拿天”持续在线

根据最新的气象资料分析，未来一周我市受副热带高压控制，闷热天气维持；周中后期受副高和中低层辐合线及地面弱冷空气共同影响，我市多分散性阵雨、雷阵雨天气。
具体预报
今天夜里：晴天间多云。
19日(周二)：晴天间多云，局部有阵雨、雷阵雨，气温23℃～36℃。
20日(周三)：多云，局部有阵雨、雷阵雨，气温24℃～37℃。
21日(周四)：多云，有分散性阵雨、雷阵雨，气温25℃～38℃。
22日(周五)：多云，部分地区有阵雨、雷阵雨，气温25℃～38℃。
23日(周六)：多云到阴天转分散性阵雨、雷阵雨，局部地区有大雨，气温25℃～36℃。
24日(周日)：阴天间多云，有阵雨、雷阵雨，气温22℃～33℃。
25日(周一)：阴天间多云，有阵雨、雷阵雨，气温22℃～34℃。⑥
