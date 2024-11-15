大熊猫灵岩迈迈受聘公益形象大使！“学习强国”河南学习平台自然科普研学营授牌

2025年8月18日，大熊猫灵岩八岁生日会暨“学习强国”河南学习平台自然科普研学营授牌仪式在河南洛阳栾川竹海野生动物园启幕。本次活动由“学习强国”河南学习平台主办，“学习强国”洛阳学习平台协办。

2025年8月18日，大熊猫灵岩八岁生日会暨“学习强国”河南学习平台自然科普研学营授牌仪式在河南洛阳栾川竹海野生动物园启幕。本次活动由“学习强国”河南学习平台主办，“学习强国”洛阳学习平台协办。

栾川竹海野生动物园的明星大熊猫“灵岩”“迈迈”正式受聘为“学习强国”河南学习平台公益形象大使，双方联合打造的“自然科普研学营”同步授牌。

来自“学习强国”学习平台、央视、中国新闻出版广电报、河南日报、“学习强国”河南学习平台、顶端新闻、“学习强国”洛阳学习平台等单位代表，国宝生日见证官家庭代表等共同见证这一时刻。

共建新阵地，“自然科普研学营”落地竹海野生动物园

活动在功夫熊猫动感表演中启幕，憨态可掬的熊猫人偶时而倒立，时而蹦跳，灵活的动作引得现场阵阵欢呼。主持人热情邀请观众参与“熊猫知识答题”环节，与小朋友亲密互动。

“学习强国”河南学习平台与竹海野生动物园签署《自然科普研学营战略合作协议》，标志着双方将携手打造集“研学实践、科普教育、生态体验”于一体的新型科普阵地。

“学习强国”学习平台作为以学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想为核心内容和首要任务的互联网学习平台，目前注册用户达3.6亿，已形成34个省部级学习平台、246个地市级学习平台、523个县级融媒号的强大传播矩阵。近年来，在总平台的具体指导下，“学习强国”河南学习平台为大熊猫保护与创新科普实践做出了很多有益的尝试和努力。

“自然科普研学营”落地栾川，是“学习强国”河南学习平台将线上学习强国与线下自然课堂深度联结的关键一步，旨在打造一个可触可感、沉浸体验的“生态文明实践课堂”，引导广大学习者，从书本走向旷野，从认知升华为行动，在亲身感受绿水青山的磅礴伟力中，深刻理解“人与自然和谐共生”的时代课题，自觉成为美丽中国的建设者和守护者。

“学习强国”河南学习平台执行总编辑赵红表示，“自然科普研学营”的落成，是对“两山理论”的生动实践、创新科普路径的智慧探索，是汇聚多方力量的公益行动，更是“学习强国”平台连接社会、服务大众的生动实践。“我们期待以研学营为枢纽，持续汇聚政府、科研机构、学校、媒体以及热爱自然的广大公众等多元力量，共同构筑起一个开放、共享、充满活力的自然科普与生态教育公益平台。”

国宝添新职，灵岩迈迈受聘公益形象大使

2017年8月18日，一只健康的雄性大熊猫出生于中国大熊猫保护研究中心，美丽的灵岩成了它的名字；2020年，三岁的灵岩与哥哥迈迈一起，从四川雅安来到河南洛阳，落户栾川竹海野生动物园。

在这里，灵岩和迈迈已经无忧无虑地生活了五个春秋。灵岩是天生的黑肚皮，肩带宽且整齐，拥有爱心小耳朵、微笑脸，因蹦迪、推车卖货、洗澡唱歌等出圈行为吸引众多网友的关注和讨论；迈迈则长相秀气，性格温顺，行为优雅，喜欢吃小零食，整活总是深藏不露、出其不意，深得游客喜爱。

“回望灵岩来到栾川的这五年时光，这个憨态可掬的小家伙已经从一个青涩的‘少年’成长为如今风度翩翩的‘青年’。记得它刚来时，还带着几分羞涩，如今已经成为园区里最耀眼的明星。”在竹海野生动物园总经理牟明阁看来，灵岩不仅是动物园的骄傲，更是栾川生态文明建设的一张靓丽名片。

这一次，灵岩和迈迈有了“新身份”，随着聘书的颁发，他们被正式任命为“学习强国”河南学习平台的公益形象大使。

“我们将把两只大熊猫作为‘公益形象大使’，依托园区丰富的生态资源，打造沉浸式自然课堂，把野生动物保护与科普教育深度融合，通过研学课程、互动体验等多种形式，让更多游客深入了解大熊猫等珍稀动物的生活习性、保护现状，以及生物多样性保护的重要性，力争将这里打造成中原地区最具影响力的自然教育基地。”牟明阁说。

温情生日会，“见证官”共祝灵岩“熊”生顺遂

作为当天的“小寿星”，大熊猫馆内灵岩的房间布满了鲜花和蔬果，灵岩得到了饲养员为其准备的特制蛋糕，在无数粉丝的陪伴下度过了一个温情欢乐的生辰。

豪华的冰蛋糕环绕着竹笋、鲜花和玉米，用萝卜雕刻的“生日快乐”和数字“8”点缀其间，鲜嫩水果装饰成小动物的模样，果香与竹香交织，色彩鲜明更显活泼靓丽。

生日会现场，来自各地的“猫粉”热情高涨。

来自广州的猫粉“YY”和她的朋友已经是第四次来看灵岩了，她说：“每次看到灵岩就觉得很治愈，希望灵岩‘熊’生顺遂，每天都开开心心的。”

“粉丝”们还自发制作熊猫主题手工艺品相互赠送。“YY”和朋友们是因为熊猫结识，这些小礼物也串联起“猫粉”间的友谊。

9岁的柴舒涵虽然是第一次见到熊猫，却已经被他们呆萌可爱的样子深深“圈粉”了，她告诉记者，自己今天过得特别好，“希望灵岩每天都有吃不完的笋笋和果果，祝它永远开心健康！”

“今天很开心，与灵岩一起过了一个有意义的生日。”来自河南郑州的荆一格为与灵岩同年同月同日出生的“小小生日见证官”，她作为领唱员带领全场游客唱响了生日快乐歌，将气氛推向高潮。

活动结束后，市民游客在自然科普研学营游览，在沉浸式的文旅体验中，游客于欢声笑语里收获了知识、加深了对大熊猫的认知与保护意识，让趣味体验与科普意义相得益彰。