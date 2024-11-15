多元场景，全域联动！洛阳以“露营+”打造家门口的“诗和远方”

15日至17日，“洛YOUNG城市露营生活季”活动在伊水游园八里堂段音乐草坪举行，为市民和游客带来了一场融合自然、音乐、美食与社交的沉浸式露营体验。

本次活动以“快乐消夏·自在户外”为主题，串联起文旅、文创、消费等多个领域，解锁古都潮流玩法。随着城市区主会场活动圆满收官，9月前，多个县区还将推出分会场活动，持续释放露营经济的带动效应。

沉浸式精致露营，多元场景激发消费活力

当晚霞散尽、星光亮起，一首《蓝莲花》震撼开场，游客随节奏一起摇摆……17日傍晚，市民和游客慕名来到伊水游园八里堂段音乐草坪，在家门口拥抱“诗和远方”。

作为“洛YOUNG城市露营季”活动的城市区主会场，“洛YOUNG城市露营生活季”设置了“精致露营家”“野餐帐篷屋”“不怕热的基因”“户外BGM”“特别企划”“草地发光计划”六大核心板块，涵盖露营装备展示、野餐体验、音乐演出、创意市集等丰富内容，吸引了30余家优质品牌进驻，以“露营+文旅+消费”的多元业态组合带动露营经济。

在“精致露营家”展区，国内外知名户外品牌带来天幕、帐篷等装备实景展示，游客可近距离感受精致露营的魅力。而在美食市集，柒味料理、雨果的天台、斑马精酿等各色美食应有尽有，还有伊水大酒店、洛阳东山宾馆等推出“星级”水准的平价美食，为游客提供“舌尖上的露营”体验。

白天主打亲子野餐、户外运动，夜晚则化身星光派对，DJ打碟、乐队演出、灯光艺术等环节让年轻人直呼过瘾。