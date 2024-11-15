洛阳市公安局：此类广告为电信诈骗引流 切不可相信

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：在涧西三山路周边，车辆每天晚上会都被贴小广告，希望公安部门严肃整治。

市公安局回复：瀛洲派出所已组织人员在辖区重点路段进行巡逻和清理，对此类情况开展严厉的打击整治工作。另外提醒广大居民注意，此类招嫖广告实际上是为电信诈骗引流，切不可相信，切不可扫码，以防被骗。

