洛阳市公安局：此类广告为电信诈骗引流 切不可相信
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.08.18 11:42
　　近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：在涧西三山路周边，车辆每天晚上会都被贴小广告，希望公安部门严肃整治。

　　市公安局回复：瀛洲派出所已组织人员在辖区重点路段进行巡逻和清理，对此类情况开展严厉的打击整治工作。另外提醒广大居民注意，此类招嫖广告实际上是为电信诈骗引流，切不可相信，切不可扫码，以防被骗。

　　>>>点击查看原帖
        单纯的低压高也属于高血压病，医学上称为舒张期高血压，常见于中青年人群。
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
