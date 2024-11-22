洛阳小伙董滨瑞世运会斩获两银

昨晚，第12届世界运动会在成都落下帷幕。稍早前，在结束自己的比赛项目后，洛阳小将董滨瑞载誉而归。本届世运会他为中国夺得两枚龙舟项目银牌。

董滨瑞2004年出生于嵩县，今年21岁，于2021年进入洛阳市青训中心划艇队。2023年，董滨瑞考入东北电力大学体育学院，并加入校龙舟队，水上运动特长得到进一步发挥。近两年来，他代表学校龙舟队参加全国大赛，取得优异成绩。

“看到越来越多国家开展龙舟运动，深入传播中华文化，我感到非常自豪。”董滨瑞表示，将继续代表学校参加全国大赛，争取拿到好成绩。未来，他期待继续发挥自己的运动特长，争取登上世界大赛领奖台。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 摄）