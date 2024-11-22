洛阳盘活闲置老旧楼房资源 打造满足青年需求的备考公寓

近日清晨，在洛阳摩铁备考公寓，22岁的原沁航起床并简单洗漱后，快步下楼，习惯性地扫过墙上的考研倒计时提醒，“还有128天”。

自习室内备考氛围浓厚

熟练地将提前备好的牛奶、面包放进微波炉，匆匆解决早餐后，原沁航便一头扎进一楼的自习室开始备考。

原沁航租住的摩铁备考公寓，是市人才集团聚焦青年备考人群“租住常规公寓价格较高、无适宜备考环境、无同频社交圈子”三大痛点，通过盘活闲置老旧楼房资源，精心打造的青年备考“乌托邦”。暑假至今，备考公寓入住率接近100%。

“相比在家复习，这里更有学习氛围。”原沁航说，对自控力较弱的人来讲，公寓提供的集体学习环境弥足珍贵，“在自习室有种你追我赶的学习氛围，看到别人都在努力，自己也会被带动起来，学习效率自然更高”。这种由“同频”青年共同营造的青年拼搏气场，成了吸引青年争相入住的关键因素。

走进这座特别的公寓，“逢考必过”“顺利上岸”等励志标语随处可见，营造出积极向上的学习氛围。一楼共有14间自习室，每间最多可容纳16人同时学习。走进自习室，每名青年都拥有一个宽约一米的固定座位，书桌、台灯、插座、小型储物柜等一应俱全，构建起一个私密而专属的学习天地。

宿舍明亮整洁

“与传统考研自习室相比，备考公寓最大的特色在于‘学’与‘住’的深度融合。”备考公寓负责人郭浩哲介绍，公寓的二楼和三楼设有50间宿舍，采用四人间上下铺布局，最多可容纳200人同时入住。在公共区域，卫生间、洗浴间、洗衣间等设施便利；在综合服务区，打印机、微波炉、冰箱等一应俱全。“公寓月租金299元起，远低于市场上常规租房价格，大大减轻了备考青年的经济压力。”郭浩哲说。

除了硬件设施保障和学习氛围营造，公寓还提供贴心的增值服务。每天中午、晚上的送餐服务，可为入住青年节省不少时间。尤为特色的是督学机制——当青年未按时出现在自习室时，督学老师会及时通过电话或信息提醒，还会协助他们制订科学的学习计划，督促其按周期完成任务。

“摩铁备考公寓是我们‘全域人才安居网络’的重要一环。”市人才集团相关负责人介绍，针对不同青年群体需求，该集团还分类打造了青年公寓、蓝领公寓、高品质人才公寓等，可提供居住、社交、创业等差异化服务，真正实现青年人才“住有所居”“住有优居”。下一步，该集团将继续加大人才公寓建设力度，以创新模式激活城市“沉睡资产”，为更多青年扎根洛阳打造安心舒适的居住空间。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 实习生 牛奥淇 文/图）