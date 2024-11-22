洛阳举办儿童剧公益展演人才专场活动

近日，我市举办儿童剧公益展演人才专场活动，营造出爱才敬才的浓厚氛围。 近日，我市举办儿童剧公益展演人才专场活动，营造出爱才敬才的浓厚氛围。 此次活动由市委人才办联合市妇联举办，来自我市重点企业、高校、科研院所的百余名高层次人才、青年人才携子女齐聚一堂，共同观看话剧《我的幸运一天》。 近年来，我市深入实施人才强市战略，在住房保障、医疗保健、文旅出行等方面出台人才优惠政策的同时，也更注重向人才传递人文关怀温度。此次儿童剧公益展演人才专场活动，正是以文化服务为载体，为在洛人才及其家庭精心烹制的“暖心餐”。未来，我市将持续完善人才服务链条，以更精准、更务实、更贴心的举措，为各类人才营造安心工作、舒心生活的优良环境，让每一位选择洛阳的人才充分感受到城市的尊重与厚爱，提升在洛的获得感和幸福感。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 王昱珺)