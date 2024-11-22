日前，河南省豫西片区第四次全国文物普查数据审核培训班在洛开班。

作为全国文物保护工作的重要一环，第四次全国文物普查2023年11月启动，计划至2026年6月结束。目前，我市已全面完成普查第一、第二阶段工作，对全市第三次全国文物普查登记的不可移动文物完成了实地调查。

当前，“四普”工作进入第三阶段，主要任务是依法认定、登记并公布不可移动文物，建立不可移动文物资源目录，逐级验收并向社会公布普查成果。数据审核是其中的一个关键环节，将为下一步全省不可移动文物的认定登记公布、数据库建立工作奠定技术基础，助力不可移动文物的活化利用。

本次培训通过理论与实践相结合的方式，围绕普查数据审核的标准规范、技术要求和审核要点进行深入解读。授课专家还组织与会人员开展第四次全国文物普查数据省、市、县三级联审，确保规范、优质、高效完成全市普查数据审核工作。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 张慧君)