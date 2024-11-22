洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
洛阳儿科医生王帅获评省“最美医务工作者”
洛阳儿科医生王帅获评省"最美医务工作者"
来源: 洛阳网 2025.08.18 08:27
王帅为患儿诊断(资料图片)

　　15日晚，2025年河南省“最美医务工作者”发布仪式在郑州举行。共有10人获评2025年河南省“最美医务工作者”，我市栾川县中医院儿科主治医师王帅榜上有名。

　　王帅今年38岁，是栾川县中医院儿科的一名主治医师，也是一名“党员医生”，曾获河南省卫生健康委“医德医风标兵”称号、洛阳市五一劳动奖章。

　　王帅因患小儿麻痹症致双腿萎缩，从小就立下学医救人的志向。2005年，他考上医学院校，在求学期间苦学医学理论，勤奋操练临床实践，最终以儿科专业第二名的成绩毕业。他婉拒留校，坚持选择临床儿科工作。

　　“我受恩于社会，当以医术回报。”这是王帅常挂在嘴边的话，也是他多年从医的真实写照。凭借精湛的医术，他让无数幼儿患者摆脱了病痛的折磨，被当地群众亲切地誉为“最美医生”。随着名气逐渐增大，找他看病的患者越来越多。为了让患者早点看病、早点回家，王帅连续多年中午都没有离开过诊室，简单吃点饭后，伏案休息十几分钟便继续投入工作。长时间的高负荷工作导致他的脊柱侧弯加重，下肢多次失去知觉，腰背部时常传来过电般的痛感，压疮也时有发生。但他始终觉得，能够帮助到更多的病人，一切的付出都是值得的。面对群众的赞誉，王帅始终保持谦逊：“我只是做了医生该做的事。”

　　本次活动由省委宣传部、省卫生健康委联合主办。作为我省医疗卫生领域的品牌活动，“最美医护”系列学习宣传活动自2014年开展以来，通过树立先进典型，激励全省医务工作者立足岗位、勇担使命，已累计推选出100位“最美医务工作者”和2个优秀集体。 (洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 张雨萌)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
