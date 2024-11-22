洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
运营机制改革推动 洛阳多家博物馆“非展区”人气旺
运营机制改革推动 洛阳多家博物馆"非展区"人气旺
来源: 洛阳网 2025.08.18 08:30
文创产品吸引游客选购

　　编者按

　　博物馆是城市的文化客厅，如何让馆藏资源焕发时代生机，点燃文旅消费新引擎？近年来，我市积极探索“博物馆+运营公司”机制改革，试点开展博物馆运营，精心植入演艺、文创等新业态，有效提升了游客体验，拉动了文旅消费。今起，本网推出“破题‘活’与‘火’——解码我市博物馆运营机制改革”系列报道，深入解读“博物馆+运营公司”模式的设计思路、合作方式等，全面展示洛阳在提升博物馆运营水平、推动文旅高质量发展上的新思路、新举措和新成效。

　　在博物馆中，观众的脚步和目光通常聚焦于核心展区。门厅、走廊、庭院等非展陈空间，往往仅作为通道或简单休息点，商业配套也多限于基础服务。

　　如今，我市多家博物馆正积极探索“非展区”的功能提升。通过精心植入文化主题餐饮、互动体验、文创市集等多元业态,这些曾被忽视的空间被重新赋予价值,成为提升游客体验、增强博物馆自身创收能力的新尝试。记者走访发现，这场空间功能的转变，正重塑博物馆的运营逻辑，也对如何在文化空间中把握商业尺度提出了新要求。

　　空间活化 盘活“冷区”聚人气

　　近日，记者在洛阳古墓博物馆看到，原本因位置偏僻而略显冷清的琼阁门前广场，因新开业的“一座移动的博物馆”文创店和“朱颜赋文化茶咖”，人气明显提升。

　　在文创店内，《妇人启门图》壁画冰箱贴、《牡丹图》彩绘砖雕手串等特色文创产品吸引游客选购。“朱颜赋文化茶咖”则融合了茶咖饮品与研学服务，营造出浓厚的历史文化氛围。

　　负责我市多家博物馆运营的五都荟洛文化交流中心副总经理段建铭介绍，这两家店铺均来自公司建立的“全国优质商家资源库”。

　　“我们招募理念契合的优质商家，核心是确保其商业定位与博物馆文化定位一致。”段建铭说，运营方会对商家的研发设计能力、经营理念、服务质量等综合考量，并在协议中对文创开发、经营方式、服务标准提出明确要求。

　　“在专业化运营下，过去以‘大路货’为主的文创店将被淘汰，代之以深度结合馆藏IP的精品店。这不仅提升消费体验，更助力博物馆自身IP的打造与价值释放。”段建铭表示，这种严格筛选和专业化运营要求，是运营公司履行市场化主体职责、确保文化纯正性与商业品质的体现。

　　类似变化也出现在其他博物馆：隋唐大运河文化博物馆利用空闲展厅打造“熊猫的世界”与“探秘海昏侯国”两大沉浸式VR展览，提供好莱坞级视效体验。二里头夏都遗址博物馆的“泱泱洛茶”轻食店，有效满足了游客就餐需求，延长了游客停留时间。

