平台经济点亮洛阳“数字出海口”

编者按

作为城市经济的新业态，平台经济对于带动产业发展、促进就业创业、吸引集聚青年等具有重要作用。日前，我市出台《关于进一步激发平台经济活力促进城市经济发展的意见》，明确我市平台经济未来3年的发展目标。今起推出“平台经济‘云’聚新生态”系列报道，展现我市推动平台经济发展的新举措、新活力。

近日的一天，凌晨2时15分，26岁的李杨从洛阳创拓跨境电商产业园(简称创拓)跨境电商直播间的补光灯前退下来，来到1楼的智能睡眠仓。仓门闭合前，他瞥见手机屏幕上跳出的新消息：刚直播展示的样品，收到了3家欧洲采购商询盘。

同一时刻，1楼咖啡厅的角落亮着几台笔记本电脑。95后创业者赵序正在核对发往东南亚的钢制家具报关单，手边的咖啡杯底压着张A4纸，上面密密麻麻记录着园区讲师刚分享的选品关键词。

这是创拓最寻常的夜晚。在这个总建筑面积1.4万平方米的空间里，时间似乎被赋予了新的计量单位——既有按国际时区轮转的跨境直播，也有以咖啡杯为刻度的人才沙龙，更有用通关单号串联起的全球贸易链。

走进创拓，扑面而来的是青春与活力的气息。

作为平台经济的新载体，这里颠覆了传统办公模式：咖啡厅、睡眠仓、淋浴间、空中花园等设施一应俱全，打造出更便捷、更时尚的工作场景。

此外，创拓以“做平台，做服务”为主，打造跨境电商产业信息化平台、跨境电商人才培育孵化平台、外综合企业服务平台等3个平台；做深跨境电商平台进驻、中小型企业孵化、人才引进及培训、平台操作及辅导、出口通关退税结汇、货代物流海外仓、政策落地对接等7项服务，助力企业快速拓展国际市场。

“从0到1，平台提供全方位‘出海’服务，仅仅2个月就收获外贸首单。”作为洛阳市华辰办公家具外贸团队的“掌门人”，企业总经理孙东宇兴奋地分享了进驻平台的收获。

孙东宇告诉记者，深耕钢制家具20年的他，之前一直致力于内贸经营，看着身边越来越多的朋友结伴‘出海’，去年他有了做外贸的想法。与创拓接触后发现，平台进驻的阿里服务商给了他建站、运营等方面的支持，让他信心满满。

去年，孙东宇进驻创拓，组建了8人外贸团队，踏上了“出海之路”。

“没想到，2个月拿下首单，首单就打入泰国市场，这提升了团队信心和凝聚力。”孙东宇感慨地说，从建站、运营、报关到物流，园区的服务就像“出海导航”。

更令孙东宇骄傲的是，半年时间，该企业外贸销售额已占内贸的30%，这更坚定了他的“出海”信心。

“平台经济的本质是消除信息差。”河南创拓跨境电商运营有限公司总经理徐海静指着墙上的数据屏：自去年12月底开园以来，平台举办相关培训活动45场，孵化大学生自主创业超过50家，招引跨境电商企业30余家，初步形成产业集聚效应。

随着平台经济发展，近年，我市在平台经济企业培育、氛围营造、电商产业带、平台经济服务商等方面持续发力，涌现出嗨团、华晟智运、惠及客等本地高成长平台经济企业，日辰、渔之源、朝霞、炎恩、极限怪兽等内贸电商头部品牌。在双彬、钢美等头部企业带动下，洛阳钢制家具受到亚马逊、央视关注，形成全国知名跨境电商产业带。

平台经济是以产兴城、以城聚人、以人兴产的重要支撑。我市出台的《关于进一步激发平台经济活力促进城市经济发展的意见》指出，下一步，我市一方面将突出发展重点，完善功能布局，将平台经济作为城市经济发展的主攻方向，强化城市核心区平台经济发展主阵地作用，加快形成以洛龙区为核心、涧西区和西工区为两翼、其他相关县区多点协同的发展格局；另一方面，加强载体建设，促进企业集聚发展，加快培育一批平台经济特色楼宇，以城市核心区1万平方米以上商务楼宇为重点，持续提升楼宇平台经济产业集聚度，增强平台经济园区综合承载能力，努力打造中部地区平台经济发展新高地。

夜幕降临，产业园玻璃幕墙映出珠江路的霓虹。随着平台经济集聚生态构建，洛阳平台经济效应将持续扩大……（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 刘朋辉）