持续转变思维理念——一论学习贯彻全市城市提质工作会议精神

站在时代的转折点上，洛阳新一轮城市提质浪潮再起！实施隋唐洛阳城皇城区等十大片区城市更新，打造世界级文化旅游城市；开工建设嵩汝、洛嵩、嵩内3条高速，实施古城快速路三川大道立交、开元大道西延等重大交通提速工程；实施中心城区地下管网三年改造行动，守护城市“生命线”……

站在时代的转折点上，洛阳新一轮城市提质浪潮再起！

实施隋唐洛阳城皇城区等十大片区城市更新，打造世界级文化旅游城市；开工建设嵩汝、洛嵩、嵩内3条高速，实施古城快速路三川大道立交、开元大道西延等重大交通提速工程；实施中心城区地下管网三年改造行动，守护城市“生命线”……

日前召开的全市城市提质工作会议，深入学习贯彻习近平总书记关于城市工作的重要论述，认真落实中央城市工作会议精神，以城市更新为重要抓手，重点实施“六大工程”，明晰了下一步城市提质的路线图、任务书，掀起了新形势下高质量开展城市更新的热潮。

“归大堆、摊大饼”的时代已经过去，今天，城市发展处在“两个转向”的历史新方位——我国城镇化正从快速增长期转向稳定发展期，城市发展正从大规模增量扩张阶段转向存量提质增效为主的阶段。在前不久召开的中央城市工作会议上，习近平总书记的这一科学论断引人瞩目。我国经历了世界历史上规模最大、速度最快的城镇化进程，大量人口拥入城市，城市边界快速拓展，同时也产生了部分房屋和基础设施老化、地上和地下建设失衡等问题。改变粗放外延式的城市发展模式，走内涵式、集约型、绿色化的高质量发展路子，是时代之变，也是人心所向。

城市的发展哲学正在重构，城市更新已升级为“经济动能转换”载体，成为提升城市品质、推动高质量发展的关键举措。

理念是行动的先导。在这次全市城市提质工作会议上，市委书记江凌强调，做好新形势下城市工作，必须持续转变思维理念，传递出鲜明的信号，就是要深刻把握、主动适应城市发展的重大变化，在历史性转型中牢牢把握战略机遇，发力“城市更新”这一战略性“抓手”，解决一些过去想解决而没有解决的难题，实现城市提质的重大跃迁。

近年来，我市聚焦“351”工作举措，坚持“重在提质”，城市发展取得重大突破。曾经，我们因文旅流量不足而困惑，因过夜游客稀少而苦恼，如今洛阳文旅鲜有淡季，只有旺季和“旺旺季”，去年旅游总人次突破1.5亿，旅游总收入突破1200亿元。曾经，市区高楼林立，与产业集聚区低矮的厂房反差强烈，如今随着23个科技产业社区高效运营，近万套人才公寓建成投用，产业集聚区成了产城一体的新地标……当平台经济主体3年新增近6万家，当县县通了双高速，当基础教育条件迎来历史性改变，当市外异地就医率逐年下降，一个个“城”长的“质”变，证明洛阳城市提质的路子走对了，是与中央城市工作会议精神高度契合的。

新方位面临新挑战，新阶段呼唤新作为。城市更新，改变的是思维定式和习惯路径，更新的是固有观念和体制机制，无疑是一场城市发展模式、干部工作方式的深刻变革。我们要持续转变思维理念，积极抢抓机遇，把城市更新作为城市提质的重点，坚持走内涵式发展道路，以城市更新为抓手做大城市经济，更加善用市场手段推动城市更新，统筹好城市更新和城市治理，推动城市高质量发展乘势而上、行稳致远，不断增强城市聚合力承载力竞争力。

察势者智，驭势者赢。把握潮流大势，主动识变应变，抓住机遇干事成事，洛阳，这座深受河洛儿女热爱的城市，定能更好造福人民！（洛平）