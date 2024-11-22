保障城市提质重大项目推进！洛阳建立“重大项目集中攻坚机制”

记者从8月15日召开的洛阳市城市提质工作会议上获悉，洛阳市将建立“重大项目集中攻坚机制”，进一步健全工作机制、强化资金保障、严格督导奖惩，全力保障城市提质重大项目快速推进。

洛报融媒记者从8月15日召开的洛阳市城市提质工作会议上获悉，洛阳市将建立"重大项目集中攻坚机制"，进一步健全工作机制、强化资金保障、严格督导奖惩，全力保障城市提质重大项目快速推进。 抢抓城市提质的重大机遇，洛阳市将重点实施涵盖隋唐洛阳城皇城区等重点片区更新、打通30条中心城区断头路、启动20个完整社区试点建设等内容的城市提质"六大工程"。新建立的攻坚机制将成为推进这些项目落地的坚实保障。 健全工作机制。采取"大攻坚"模式，逐个项目拉清单、建台账，明确牵头领导、责任单位、建设内容、目标任务、时间节点，结合实际开展"双月攻坚""百日攻坚"。对重点项目实行指挥长制，设立指挥部，从全市遴选优秀干部担任副指挥长和指挥部成员，全力推动重点项目加快建设、早日见效。 强化资金保障。城市更新需要投入大量资金，立足新形势新要求，必须善用市场化手段解决资金问题。按照部署，洛阳市将围绕国家和省政策导向，加强项目谋划储备，积极向上汇报对接，全力争取上级专项资金，用好政策性金融，积极引导社会资本参与，严防新增隐性债务，为城市更新引入更多"活水"。 严格督导奖惩。按照市委部署要求，将大力弘扬极端负责的工作作风，进一步强化"四不两直"常态化暗访督导，对督查中发现的问题及时交办，对推进缓慢的事项挂牌督办。同时加强结果运用，对推进有力、成效明显的单位和个人给予通报表扬，对推进不力、进展缓慢的严肃问责，确保各项目标任务落实落细。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 文/图）