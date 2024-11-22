未完成将影响入学！洛阳发布秋季儿童预防接种查验要求

2025年秋季新学期临近，新入托、入学儿童(含转园、转学学生)需提交《儿童入托、入学预防接种证查验报告》，作为报到必备材料。该报告用于核查儿童是否按国家免疫程序完成免费免疫规划疫苗接种，自费疫苗不在查验范围内。哪些孩子需要疫苗接种证查验？特殊情况如何处理？洛报融媒记者采访到了市疾控中心免疫规划所所长田鹏，听听专家怎么说。

2025年秋季新学期临近，新入托、入学儿童(含转园、转学学生)需提交《儿童入托、入学预防接种证查验报告》，作为报到必备材料。该报告用于核查儿童是否按国家免疫程序完成免费免疫规划疫苗接种，自费疫苗不在查验范围内。哪些孩子需要疫苗接种证查验？特殊情况如何处理？洛报融媒记者采访到了市疾控中心免疫规划所所长田鹏，听听专家怎么说。 查验范围与疫苗要求 哪些孩子需要疫苗接种证查验？ 1.每学年新入托、入园儿童 2.小学一年级入学新生 3.新转园和转学儿童 儿童应完成哪些国家免疫规划疫苗？ 出生时：卡介苗、乙肝疫苗第1剂 1月龄：乙肝疫苗第2剂 2月龄：百白破疫苗第1剂、脊髓灰质炎疫苗第1剂 3月龄：脊髓灰质炎疫苗第2剂 4月龄：百白破疫苗第2剂、脊髓灰质炎疫苗第3剂 6月龄：A群流脑第1剂、百白破疫苗第3剂、乙肝疫苗第3剂 8月龄：麻腮风疫苗第1剂、乙脑疫苗第1剂 9月龄：A群流脑疫苗第2剂 1岁半：甲肝减毒活疫苗第1剂、麻腮风疫苗第2剂、百白破疫苗第4剂 2岁：乙脑疫苗第2剂 3岁：A群C流脑疫苗第1剂 4岁：脊髓灰质炎疫苗第4剂 6岁：百白破疫苗第5剂、A群C流脑疫苗第2剂 以上哪些疫苗超过年龄不需要再补种？ 1.卡介苗：大于等于4岁儿童不再补种。 2.百白破疫苗：大于等于7岁儿童不再补种，7-11岁儿童可使用白破疫苗进行补种。 3.白破疫苗：大于等于12岁儿童不再补种。 4.A群流脑多糖疫苗：大于等于2岁儿童不再补种，仍需按要求完成A群C群流脑多糖疫苗的补种。 5.其他疫苗小于18岁人群均可补种。 手机自助查验流程 关注"河南健康"公众号，进入"医疗健康"菜单，选择"疫苗接种记录查询"； 经人脸实名认证后，通过监护人信息或儿童个人信息查询接种记录； 点击"查验报告"生成证明，完成打印即可提交(无需盖章)。 若儿童存在漏种，系统会生成标注补种信息的未完成报告，该报告同样有效，但需后续按要求补种。 特殊情况处理 异地接种、信息不符或查无记录的儿童，需持接种证到就近预防接种门诊办理； 微信查验功能全天可用，门诊查验需在正常开诊时间进行； 接种证丢失可到门诊免费补办，姓名错误需到门诊修改； 缺苗时可先提交报告后续补种，因医嘱不能接种的说明情况后不影响入学。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 徐礼扬 文/图）