即日起，伊滨区将严管机动车违规停放行为

今日，“伊滨融媒”微信公众号发布消息称，为持续优化城市道路交通环境，保障市民出行安全畅通，洛阳市公安局交通管理支队勤务六大队联合区城市管理局再次发出重要提醒：8月16日起，伊滨区机动车违规停放行为执法整治将进入新阶段，对不按照规定乱停乱放行为将依法处理。

连日来，六大队联合区城市管理局采取“温馨提示”方式，通过现场劝导、张贴提示单等形式，广泛宣传文明停车规范，引导广大车主朋友自觉将车辆停放在正规的停车泊位内或附近停车场、停车楼内。

自2025年8月16日起，执法措施将正式升级。对于在道路两侧、人行道、消防通道、禁停区域等未施划停车泊位的地点，以及虽在泊位内但未按箭头指示方向、压线、一车占多位等违规随意停放的车辆，交警和城管执法人员将不再仅限于提醒劝导，严格依据《中华人民共和国道路交通安全法》及相关地方性法规，依法予以处罚(贴单、拖移等)。

“文明、规范、有序的停车秩序是城市文明的重要体现，更是保障道路安全畅通的关键。”六大队相关负责人表示，“前期温馨提示是为了让广大车主充分知晓并自觉遵守规定。8月16日零时起，我们将加大巡查力度和频次，对发现的违停车辆坚决依法处理，做到发现一起、处罚一起，以刚性执法维护法规的严肃性，切实消除安全隐患，还路于民。”

区城市管理局也呼吁广大市民和车主：请务必养成良好停车习惯，出行前提前规划停车地点，切勿图一时方便随意停车，影响他人通行和城市形象。自觉将爱车停入车位，既是对法规的遵守，也是自身文明素养的展现。良好的停车秩序需要大家共同维护。

此次联合行动旨在通过“教育引导”与“严格执法”相结合的方式，形成长效机制，共同营造全区安全、畅通、文明、和谐的道路交通环境。

再次提醒广大车主

8月15日(含)前：违停主要收到温馨提示(劝导)。

8月16日起：违停将依法受到处罚！

规范停车要求：请将车辆停放在正规停车泊位内或附近停车场(库)并确保停放规范(如按箭头指示方向停放)。⑥