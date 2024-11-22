国晟集团：推动供排水一盘棋规划、一张网调度、一体化运营

国晟集团扎实推进中心城区供排水管网建设改造运维工作，目前资产整合稳步推进，管网检测与改造有序实施，再生水利用和集中供水管网建设专项行动迈开步伐。 国晟集团扎实推进中心城区供排水管网建设改造运维工作，目前资产整合稳步推进，管网检测与改造有序实施，再生水利用和集中供水管网建设专项行动迈开步伐。 国晟集团着力推动新水务集团整合工作，将通过市场化运作、多元化筹资，为管网建设改造提供坚实资金保障，形成“并购—融资—建设—运营—收益”的良性循环。 国晟集团将按照市政府管网建设改造三年行动计划，全力加快管网检测进度、提速排水管网改造、推进专业化运维。下一步，将加快实现全市3390公里排水管网检测全覆盖，尽快完成老旧管网、雨污分流改造及混接错接整治，同时加快组建排水管网公司，实现中心城区排水管网一体化养护运维。 在再生水利用方面，国晟集团将紧抓全国第二批区域再生水循环利用试点城市机遇，争取政策性资金支持，到2027年年底高耗水企业再生水利用基本全覆盖，实现中水市场化运营收益。在集中供水管网建设上，加快供水专项规划编制，通过多元化融资，到2027年年底前实现中心城区自来水应供尽供、水费应收尽收，构建良性发展格局。通过3年管网建设改造运维，加快推动全市供排水一盘棋规划、一张网调度和一体化运营。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊）