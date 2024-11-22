市文旅集团：加大隋唐洛阳城皇城区文旅项目谋划实施力度

古都文化是洛阳最具吸引力和竞争力的宝贵资源。抢抓城市提质工作机遇，市文旅集团将进一步加大隋唐洛阳城皇城区文旅项目谋划实施力度，同时抓好资金、人员和业态的市场化运作，为洛阳建设世界级文化旅游城市作出积极贡献。

目前，隋唐洛阳城皇城区累计谋划实施项目9个。其中，在建项目有玄武门遗址保护展示、玄武门遗址南广场、大内御宴、唐宫市集、九洲池遗址保护展示三期等5个，拟实施项目有洛浦秋风、周公里片区城市更新、皇城区综合提升及环境整治、隋唐洛阳城博物馆等4个。这些项目建成后，隋唐洛阳城将呈现“中轴立城洛水贯都”格局，成为独具特色的古都展示样板。

下一步，市文旅集团将构建以“门票、二次消费+产业经济”为主的盈利模式；建立皇城区全天候、多业态、全时段的文旅商业体系，实现高频消费与持续运营。联通玄武门—天堂明堂—应天门—新天津桥，沿中轴线里坊文旅综合体打通票务系统，推出“隋唐洛阳城全景通票”。形成“定鼎门—天街—新天津桥—应天门—明堂天堂—玄武门”8公里文化走廊，游客可通过步行道、观光车无缝串联各景点。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹）