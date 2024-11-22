西工区：有力有序实施片区更新改造

谋划实施城市阳台和火车站片区更新改造，是全市加快优化城市结构、重塑洛阳现代轴线、打造高品质城市空间的重大决策。

洛阳城市阳台 

谋划实施城市阳台和火车站片区更新改造，是全市加快优化城市结构、重塑洛阳现代轴线、打造高品质城市空间的重大决策。 

西工区将把城市阳台片区、火车站片区作为城市提质的重中之重，高位推进、全区统筹，确保片区更新改造有力有序实施。 

全力推进交通路网建设，有序实施丽春东路打通工程，计划启动玄武门大街西延工程，积极推进九都路下穿工程，加快体育场路提升改造，着力建设以慢行为主的休闲街区。全力推进微改造微更新，加快推进东下池微改造，完善基础设施，拓宽窄巷道，增加公共服务功能。紧抓火车站片区纳入国家试点的重大机遇，加快启动金谷园社区微改造等项目，持续提升火车站区域功能品质。 

在保障方面，该区聚焦两大片区建设，强化组织保障，抽调精干力量组建指挥部和资金争取、项目建设工作专班，挂图作战、倒排工期，全力以赴推进城市阳台和火车站片区更新改造按照目标节点落地见效。强化资金保障，进一步深化与国开行及相关商业银行合作，夯实项目建设资金支撑。强化服务保障，畅通项目推进"绿色通道"，全过程跟进手续办理，全方位服务要素保障，以优质服务助力项目建设跑出"加速度"。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊）