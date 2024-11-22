老城区：加快推进洛邑古城片区城市更新

近年来，老城区以城市更新发展城市文旅，着力把洛邑古城打造成文商旅融合发展的古都文化体验区核心区。

洛邑古城实景演艺 下一步，该区将加快片区更新重点项目建设步伐，加快重塑古都历史风貌。谋划实施11个文旅项目和3个完整社区项目，点上重点推动洛邑古城北门广场、西门广场等改造提升等项目"十一"前建成；线上重点推动九都路两侧沿线风貌提升工程"十一"前完成，"一横三纵"城市肌理保护提升项目2026年牡丹文化节前完成；面上重点推动万里茶道博物馆周边环境提升8月底前完成，府文庙片区环境整治年底前完成，道尊街片区2026年牡丹文化节前建成。 加大招商力度，提升管理运营水平。积极引入国际化运营团队和理念，强化洛邑古城国际化运营。全力招引头部企业、网红品牌，力争年底前引进企业80家以上、盘活闲置资产10万平方米以上；每年引进企业50家以上，盘活闲置资产5万平方米以上，确保到2027年，36万平方米已征收资产全部实现市场化运营。加快汉服、民宿、演艺、美食等业态融合发展，确保年底前汉服体验店超过1400家、城市民宿超过1000家，年均开展演艺活动2000场以上。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹）