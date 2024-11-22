洛阳3家国家级产业技术基础公共服务平台通过复核

记者从市工信局获悉，近日，我市3家国家级产业技术基础公共服务平台成功通过工信部复核，为全市深入推进新型工业化提供坚实保障。

这3家单位分别是中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司、洛阳轴承研究所有限公司、黎明化工研究设计院有限责任公司。

其中，入选第三批产业技术基础公共服务平台(试验检测类)的中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司，近年积极承担耐火材料国家监督抽查、生产许可证产品检验、产品监制和验收、商检及日常委托检验等职责，并成功开拓美国、日本、德国等海外市场业务，加速助力我国建设耐火材料强国。

洛阳轴承研究所有限公司于2023年2月入选第五批产业技术基础公共服务平台(试验检测类)。该平台近年以数字实验室建设为核心，构建了集设计研发、试验检验、产品分析评价、专家咨询等于一体的轴承检测鉴定公共服务平台，为完善我国轴承行业技术基础体系，保障轴承产业创新发展和质量品牌提升提供重要支撑。同样入选第五批公共服务平台的黎明化工研究设计院有限责任公司，主要承担化学品、高分子材料、食品安全等领域检测职责。

产业技术基础公共服务平台是工信部门认定的权威性、基础性、公益性和前瞻性技术服务机构，分为试验检测类、信息服务类和创新成果产业化类等类别，其使命是加快实施创新驱动发展战略，保障产业创新发展和质量品牌提升，完善重点产业技术基础体系，为技术创新和产业发展提供强有力支撑和服务。

截至目前，我市已建设5家国家级产业技术基础公共服务平台。 （洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 苗得雨）