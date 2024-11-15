聚焦“六大工程”！洛阳城市提质工作最新部署

实施隋唐洛阳城皇城区等重点片区更新、打通30条中心城区断头路、启动20个完整社区试点建设……15日，洛阳市城市提质工作会议召开，总结近年全市城市提质工作成效，明确下步城市提质重点任务。

城市提质工作实现“六个突破”

近年来，洛阳市紧紧扭住城市提质“351”工作举措，城市提质工作实现“六个突破”。

——城市经济

2024年，旅游总人次突破1.5亿，旅游总收入突破1200亿元；一批高端制造业企业持续投资增产，科技产业社区高效运营，近万套人才公寓建成投用；近三年来，新增平台经济主体近6万家，亿元以上楼宇增长到5家。

——交通格局

呼南高铁焦济洛平段开工，“十字形”高铁枢纽加快成形；“县县通高速”升级为“县县双高速”，“三纵三横三环”高速路网即将形成。

——公共服务

7所现代化高中全面投用，113所小学、81所初中完成建设改造，2所国家级区域医疗中心顺利投用；“五级四类”养老服务体系更加完善；建成片区、社区、小区体育公园280个；以363个邻里中心为依托，初步形成城市区“15分钟生活圈”。

——城市更新

全市共改造小区2659个，惠及居民32.66万户，提升背街小巷80条，改造道路断面60个，提升农贸市场28个，整改排水管网105公里。

——县城建设

改造老旧小区1224个、7.4万户，去年以来建设提升道路66条，县域污水处理率达到90%以上，县城集中供热率超过70%；98所初中、小学完成改造建设；在全省率先实现县域三级综合医院全覆盖、县级人民医院“急诊急救五大中心”全覆盖。

——风险化解

化解一批问题楼盘、惠及群众19.6万人，交付安置房2.5万套、惠及群众4.5万人。